宜蘭岳明國小重型帆船航抵金門　學生：首次夜航超刺激

▲金門岸巡隊特別前往水頭碼頭迎接岳明國小師生。(圖/記者蔡若喬攝)

宜蘭岳明國小32名學生，14日駕駛60尺長重型帆船「光腳號」從蘇澳港碼頭啟航，展開27天共1500公里的跳島航程，並於昨(21)日完成馬祖至金門、航行330公里，連續33小時在海上乘風破浪，首次的夜航雖讓學生及隨隊師長臉露疲憊，但都留下永生難忘的回憶。在師長及教練團的帶領下，岳明國小32名學生駕駛著國內最大34噸級重型帆船「光腳號」，14日從蘇澳港揚帆出發，預計在27天內逆時針繞行台灣本島，以及龜山島、基隆嶼、馬祖、金門、澎湖、七美、小琉球、蘭嶼、綠島。校長黃建榮表示，此次跳島總航程約1500公里，當中點到點距離以馬祖至金門這段最遠，長度約330公里，原本船隊預估19日上午6時從馬祖北竿出發，22日上午才會抵達金門，但在風力的幫助下，加上師生流輪操艇、夜航趕路，最終僅花33小時便完成挑戰。學生李奕昕說，此次夜航是她人生的初體驗，回憶當晚在伸手不見五指的大海中操艇、掌舵，尤其入夜後海上溫度直直掉，凍的她全身直打哆嗦，那種緊張又刺激的感覺真的很新鮮。黃建榮表示，當初以「樂觀小帆手‧海洋臺灣夢」計畫獲得企業的贊助啟動此次的跳島航行，沿途師生除了透過影像記錄各地區海洋情形，同時也將進行海水採樣與調查，藉此瞭解海洋母親的健康狀況，未來這些珍貴的影像記錄與資料將提供給全國各學校來使用，一起喚起民眾對海洋保育議題的重視。