致理科大開設「新住民」培訓班　傳授商務專長與行銷心法

▲致理科技大學商務管理學院於19日開辦大學社會責任USR新住民翻轉人生計畫，藉由該校商務領域專長與豐富教學經驗，協助新住民培養白領職能。（圖／致理科技大學提供）

致理科技大學商務管理學院於19日開辦大學社會責任USR新住民翻轉人生計畫，藉由該校商務領域專長與豐富教學經驗，協助新住民培養白領職能，開拓不同的職場就業力；其中「微型創業」課程並與臺灣尤努斯基金會合作，透過實做的方式，讓新住民學員瞭解到商品行銷技巧。該系列課程規劃集中於7至9月的周末假日辦理，以激勵新住民發揮語言優勢，對接台灣南向政策的人才需求為目標，開設有會計丙級證照班、金融人員培訓班、創業管理與行銷、微型創業與電商開店實作、東南亞語導遊班與親子培力營等；目前共8個國家、50多位新住民學員報名。商務管理學院院長劉芬美指出，報名學員中，有一部份在原屬國已有高中、大學的學歷，有些也在臺灣的高中或大學就讀，未來若能持續鼓勵新住民返校進修學位，填補企業對東南亞人才需求，除了改善新住民家庭經濟，更能提升台灣的國力。劉芬美指出，大學社會責任計畫會持續進行，未來將延續今年的課程與經驗，再加入跨境電商，以及東南亞經貿文化與稅務法律課程，以因應臺灣與東南亞日漸重要的經貿關係。而這次的課程將在9月22日進行成果發表，以市集行銷的方式呈現實作訓練的成果，由微型創業班同學以趣味闖關的方式，設計自己的商品行銷。同時也將舉行東南亞美食展，由新住民製作各國美食販售，讓本校學生也能透過美食認識各國不同的文化。