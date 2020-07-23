台灣最東邊的百年馬崗漁村　推「漁村生活」小旅行

▲巡禮馬崗漁村特色建築-百年石頭屋。（圖／新北市漁業及漁港事業管理處提供）

▲馬崗社區發展協會理事長林秀玉解說東北角季節限定特色海味-石花菜的製程。（圖／新北市漁業及漁港事業管理處提供）

新北市貢寮區的馬崗漁村是臺灣本島最東邊的漁村，在村中就能遠眺太平洋、欣賞貢寮鮑養殖池，當地還有北臺灣唯一的捕飛魚船隊，潮間帶的豐富生態每年更是吸引大票觀光客；當地社區協會今年推出漁村導覽小旅行，讓民眾藉由專業導遊一覽這傳承百年的特色漁村。新北市貢寮區馬崗社區發展協會推出馬崗漁村導覽小旅行，民眾趁暑假造訪這個臺灣最東邊的傳統漁村，跟隨導覽員的腳步探尋傳統漁村的特色魅力，也可以在海女引領下體驗潮間帶尋寶的樂趣。新北市漁業及漁港事業管理處表示，馬崗漁村位於新北市的貢寮，鄰近臺灣極東燈塔─三貂角燈塔，並坐擁極東漁港─馬崗漁港，是臺灣本島最東邊的漁村，漁村外是那一望無際的藍色太平洋，漁港兩側是狹長如魔鬼洗衣板的馬崗潮間帶，潮間帶間錯落著一個個長方形的水池，這是東北角最具代表性的特色產業─貢寮鮑養殖池，漁港裡停靠著兩艘插著國旗的漁船，這是北臺灣唯一的捕飛魚船隊，貢寮沿海都可以看到他們頂立著國旗馳騁於海上的身影。馬崗社區發展協會理事長林秀玉說，為了讓來訪的遊客可以更深入的了解馬崗漁村文化，特別規劃漁村導覽小旅行，藉由導覽員的引領和解說，讓遊客們可以一邊聆聽漁村傳承百年的小故事，一邊體驗漁村生活的特殊風情，並跟隨海女阿姨前往馬崗潮間帶，認識豐富的海洋生物，近身觀察潮間帶生物的樂趣，此外即日起至11月底前漁村導覽及潮間帶解說費用接受三倍券支付。