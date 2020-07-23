影／父親節要「爸」氣十足！林右昌：八項大關卡拚大禮

▲父親節即將到來，基隆市政府教育處攜手國立臺灣海洋大學在８月８日當天舉辦「爸」氣十足親子活動。（圖／基隆市政府教育處提供）

父親節即將到來，基隆市政府教育處攜手國立臺灣海洋大學在8月8日當天舉辦「爸」氣十足親子活動，共設計八大關卡，例如玩足球、水槍、做家事挑戰等，親子全部闖關後即可獲得小禮物及摸彩券；市長林右昌說，當天保證每位大朋友及小朋友都可以玩得盡興，一起度過歡樂的父親節。教育處表示，當日活動共設有八大關卡，戶外濱海運動場有「泡泡足球體驗活動」讓親子體驗時下最夯的大型泡泡足球；「我是神射手」則與爸爸們一起玩水槍消暑；體育館內1樓有「親子卡片繪製區」能手寫卡片；「幼兒潔牙體驗營」邀請牙醫師與爸爸一起捍衛牙齒健康。體育館內「鄉基寶MR體驗區」基隆獨創MR系統，一起來收服基隆的可愛守護獸成為小夥伴；2樓有「迷你足球體驗區」讓爸爸帶著孩子在大型的氣墊迷你足球場上一起奔馳、享受足球樂趣；「家事大挑戰」讓爸爸帶著孩子，一起邊玩邊學挑戰做家事；最後3樓則是「我的爸爸是英雄-故事闖關」遴選「爸」氣滿滿的繪本，設計成特別的故事關卡，讓父子女齊合作過關。教育處表示，以上關卡只要爸爸帶著孩子來到活動現場，完成「八關闖五關」的挑戰，即可獲得精美小禮物及摸彩券。市長林右昌表示，市府還特別加碼安排歡樂溫馨的父親節歌曲律動唱跳及互動遊戲，父親節當天他也會親臨現場與大家同樂，另外如當天穿著親子Drees Code，拍照上傳指定貼文還可以抽獎！