全中運「屏屏挑戰」　克服疫情圓滿閉幕

▲109年全國中等學校運動會，23日圓滿閉幕，縣長潘孟安感性地說，面對各項嚴苛挑戰，在縣府團隊努力不懈下，盡了最大誠意與努力，再一次創下歷史新頁 。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.07.23）

▲屏東縣長潘孟安頒獎給各縣市代表隊，象徵著這全中運在璀璨的國境之南平安落幕，為本次大會的精神「屏屏挑戰，只為更好的自己」劃下完美的句點。（圖／屏東縣政府提供 2020.07.23）

2020年是屏東的運動年，雖然新冠肺炎肆虐全球導致國內大型運動會陸續停辦，在中央與地方政府齊心防疫下，讓被譽為「史上籌辦難度最高」的109年全國中等學校運動會，23日圓滿閉幕；縣長潘孟安感性地說，面對各項嚴苛挑戰，縣府團隊努力不懈下，盡了最大誠意與努力，再一次創下歷史新頁。縣長潘孟安指出，屏東縣地主隊此次共獲22金、31銀、36銅，表現不負所望，鼓勵屏東縣的選手們在下屆全中運不畏困難、繼續努力。潘孟安說，更要特別感謝本次109年全國中等學校運動會執委會全體工作人員、協助各競賽場地的學校、志工們，還有所有提供資源與大會合作的企業及社會團體，讓這次運動會得以圓滿成功。在疫情影響的情況下，形容這次全中運是史上籌備難度最大也不為過，尤其以氣候挑戰最為艱辛，所幸縣府團隊不畏艱難，不斷滾動檢討、垂直整合資源，不足的地方不斷加強，才能成就本屆的全中運賽事。教育部體育署副署長王水文表示，屏東縣在潘縣長孟安的帶領下，去年榮獲天下雜誌縣市首長滿意度調查第一名，以人為本的施政理念，積極打造三級五區的體育縣市，推動體育復興改革，透過不同賽事舉辦培訓選手，鼓勵留縣升學、改善體育場館帶動運動風氣。隨著閉幕典禮進入尾聲，大會緩緩降下會旗，由體育署副署長王水文將會旗交接給下屆主辦單位雲林縣政府，永續傳承全中運的卓越與輝煌。