政令宣導超「卡哇依」　金門推出第八代廉政風獅爺公仔

政令宣導也可公這麼「卡哇依」，金門縣政府政風處今年所推出第八代政風獅爺公仔，特別融入地區特色動物「水獺」及「鱟」元素，藉由風獅爺抱呲咧大笑並環抱動物形像，展現的親切、優質且公開透明的廉政公共服務態度。





睽違近兩年，繼第七代廉政風獅爺，受到民眾熱烈喜愛，金門縣政府政風處終於又推出第八代廉政風獅爺公仔，今年仍請地區風獅爺大師浯州陶藝坊王明宗老師設計，經過多方討論與修改，除沿襲以往金門風獅爺「圓眼凸出，獅鼻頭寬闊，呲咧大嘴」的表象，更融合上古法獸「廌獸」的獨角造型，佐以雙手環抱金門在地特色生物「水獺」及「鱟」，凸顯風獅爺的「鎮(政)風止煞」及廌獸代表的「明辨是非」形象，並展現縣府重視生態與環境共存共榮的態度。





縣府政風處表示，藉由「『獺』上金門，廉政尚『鱟』」宣導主軸，向民眾傳達當您在金門這座具有人文及無價文化資產島嶼時，除了品味當地豐富的生態環境外，同時體現到親切、優質且公開透明的廉政公共服務。



政風處處長陳治平說，政風處近期除特別推出第八代廉政風獅爺公仔外，另有訂做可愛的水獺及色彩繽紛的風獅爺造型頭套，本周六(25日)將在金寧鄉公所舉辦的鄉村市集派對首度亮相，鄉親於宣導攤位參加拍照打卡活動，即可獲得第八代廉政風獅爺公仔一隻(共60份)，歡迎大家來市集派對打卡。



