療癒系畫家黃琯予　成立藝術故事館散播美學能量

由女畫家黃琯予籌設成立的「琯予藝術故事館」，開幕首檔展出黃琯予油畫作品30餘幅，有風景及人物畫等，色彩明亮，畫風細膩，黃琯予表示，藝術故事館將致力推廣美學教育，提供藝術交流平台，讓「藝術生活化，生活藝術化」，人人都能融入藝術生活中。

黃琯予是國家藝術聯盟成員，在南投埔里出生，自

小即展露繪畫天賦；父親黃憲仁是知名手繪電影廣告看板畫師，也是黃琯予繪畫啟蒙老師。黃琯予說，從小陪著父親到處畫電影院看板，奠定日後繪畫基礎。

復興商工美工科畢業，赴日深造，在天理大學學習語文及繪畫。

▲畫家黃琯予最擅人物及動物描繪，畫風細膩，很能觸動人心。（圖／金武鳳攝，2020.7.26)

黃琯予最擅長人像、動物描繪，畫風細膩，用色明亮，也創作富有療癒心靈作品，一幅「緣起」，畫的是荷葉與水珠、小蟲的邂逅。另外一幅「擁抱」，將人獸和善天性淋漓展現，讓人如沐春風，真的很療癒，作品獲得不少企業家收藏，前台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦等都收藏她的畫作。

▲女畫家黃琯予畫筆下的動物，和善超萌，讓人看了心都軟了。（圖／金武鳳攝，2020.7.26)

5年前，黃琯予即在臺中致力推廣美學教育，如今

成立「琯予藝術故事館」，除了

常態性美術教學外，也提供國內外藝術家作品展覽平台，

希望能推動國際藝術交流，提升台灣藝術家在國際舞台的能見度。

目前，黃琯予與台中及南投藝術界，正聯袂籌備一場國際藝術嘉年華活動，預定明年在台中金典酒店舉辦，屆時將有來自國內外十餘個國家及地區藝術家參加，盛況可期。

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