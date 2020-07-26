新北環境稽查重案組　逮獲五股垃圾山掩埋廢棄物現行犯

新北市環保局25日接獲民眾通報，有不肖業者於五股垃圾山進行掩埋廢棄物作業，立即出動稽查重案組趕赴現場，果然發現一台怪手正挖掘坑洞，並將廢棄物推入坑中，當場將蕭姓怪手司機、李姓主嫌等人帶回警局，依法得求處5年以下有期徒刑、得併科1500萬元以下罰鍰。環保局表示，25日下午接獲線報，在五股垃圾山有不肖人士正在挖坑，準備掩埋廢棄物，隨即指派重案組稽查員趕赴現場掌握狀況。稽查員表示，犯嫌警覺性相當高，當稽查車輛靠近時即停止運作，稽查員隨後進駐附近制高點蹲點監控先以空拍機蒐證，約莫2小時後，發現怪手開始挖掘坑洞，並將旁邊的廢棄物推入掩埋，準備覆土以掩人耳目。重案組與蘆洲分局警員見時機成熟旋即進場稽查，而正監看作業的李姓主嫌及蕭姓怪手司機發現事跡敗露坦承不諱，經訊問，李姓主嫌坦承過去承租此處土地再轉租給廢棄物清除業者堆置廢棄物，現因五股垃圾山正進行整頓，須將過去違法搭建的鐵皮屋及非法堆置的廢棄物清除乾淨，而為節省成本，故以半日1500元的代價聘請蕭姓怪手司機，將拆除下來無法回收再利用的建材以及先前堆置的廢棄物就地掩埋。環保局指出，李姓主嫌本以為目前五股垃圾山整頓期，大家都在拆除違章建築或整闢公園，應該不會有人注意到他的違法行為，想不到還是被機警的民眾發現，而蕭姓怪手司機雖只領取李姓主嫌1500元工資，但仍與李嫌一同涉嫌犯下5年以下有期徒刑之非法掩埋廢棄物罪嫌。環保局也提醒，無論是拆除建築物或商業行為產生的廢棄物等，均應找尋合法合格之廢棄物清除處理業者，也呼籲地主、二房東、業者等千萬別為了一點蠅頭小利，提供土地或為他人進行廢棄物棄置、回填等非法行為，而吃上刑責得不償失。