侯友宜開出支票　兩年內新北公共托老中心達到60家

台灣已經進入高齡社會，老年人的照顧問題日益重要，新北市長侯友宜27日為新北市第46家公共托老中心主持掛牌儀式，侯友宜表示，目前新北市超過65歲的老人以每個月3千人的速度增加，他也開出支票，希望在兩年內新北市的公共托老中心能夠達到60家。





侯友宜指出，臺灣的問題不只老化，更值得重視的是失能和失智，根據內政部統計資料，民國107年國人平均餘命為80.7歲，高於全球平均水準，而107年國人健康平均餘命為72.3歲，也就是說，國人在老化前有長達8年處於失能狀態，通常都是由家屬肩負起照顧的責任，不僅個人沒有生活品質與尊嚴，也對家庭及國家財政造成極大的壓力。





侯友宜進一步表示，新北市總人口402萬6,407 人當中，65歲以上有59萬6,478人，占人口比例14.81％，而9年前擔任新北市副市長時，65歲以上34萬人，近年來平均每個月增加超過3,000位，侯友宜開出支票，希望在2年內將公共托老中心由目前的46家增加為60家，讓老人家在自己最熟悉的社區環境養老、老化。





智能E化的新莊新樹公共托老中心有不少創新之處，諸如進出中心採用人臉辨識系統；智慧樂齡語意互動的智能狗不僅會唱歌，也會跟長者玩歌曲猜謎遊戲，達到認知刺激治療的效果；透過iHold系統，舉凡交通車接送長輩往返，以及體溫、刷臉報到等車輛即時位置及數據，都能透過雲端系統讓家屬經由手機APP就能了解長輩的動向，讓長輩歡心、家屬安心。





衛生局長陳潤秋表示，新莊新樹公共托老中心位於建築的4、5樓，各項設備齊全，包括閱讀室、活力動動區、多功能室、卡拉OK室、棋藝區、開放式廚房以及一系列的認知刺激治療活動等，週一至週五提供服務，經評估符合補助標準，依失能等級，家屬單日自付約108元至205元；半天自付55元至103元，交通接送一趟自付約16元。









