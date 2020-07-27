高醫法醫部門　台灣第一位女法醫助法醫鑑定及專業訓練

法務部為解決「法醫」人力不足問題，提升法醫解剖品質與效率，由法務部法醫研究所、高雄地檢署、橋頭地檢署，委請高醫所屬法醫部門協助辦理法醫鑑定及法醫專業訓練，27日在高醫舉辦合作協議書簽約儀式，將由台灣第一位女法醫尹莘玲負責，未來醫師不用到美國、台北，可以就近在高醫法醫部門受訓，是我國法醫制度非常重要的里程碑。
高醫法醫部門由台灣第一位女法醫尹莘玲負責法醫鑑定及專業訓練，尹莘玲擔任法醫逾25年，她表示，法醫出現嚴重的人才斷層，目前已有2位年輕醫師願學習法醫解剖，希望未來有更多的醫師加入，有更多的教學醫院成立法醫部門。
法務部部長蔡清祥表示，醫學中心具備豐富的醫療資源及臨床專科，將能有效提升法醫鑑定的品質，尤其是司改團體非常重視的兒虐致死案件，高醫早在103年就率先全國首創「高雄市兒童少年驗傷醫療整合中心」，現在更進一步成立法醫部門協助辦理法醫鑑定，未來針對兒少受虐案件，從驗傷到死因鑑定都可以接受委託，不僅讓兒少保護網絡更為完整，更提升法醫鑑定的品質。
高醫大董事長陳建志指出，高醫創校以來就「用正確方式解決問題」的精神，投身公益事務。高醫大校長鐘育志表示，期待藉由醫學、法醫學及法律跨專業的攜手合作，共同完善法醫制度，提升法醫鑑識的能力。
高醫院長侯明鋒說，秉持社會責任與法務部合作法醫鑑定及人才培訓，目前有馬佑鈞和許又中兩位住院醫師願投入法醫領域，相信能協助法務部推動法醫工作。