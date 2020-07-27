高醫法醫部門　台灣第一位女法醫助法醫鑑定及專業訓練

▲高醫院長侯明鋒(左起)、高醫大董事長陳建志、法務部長蔡清祥、臺灣橋頭地方檢察長洪信旭及法醫研究所代理所長陳宏達等人共同見證合作簽約。（圖／高醫提供）

法務部為解決「法醫」人力不足問題，提升法醫解剖品質與效率，由法務部法醫研究所、高雄地檢署、橋頭地檢署，委請高醫所屬法醫部門協助辦理法醫鑑定及法醫專業訓練，27日在高醫舉辦合作協議書簽約儀式，將由台灣第一位女法醫尹莘玲負責，未來醫師不用到美國、台北，可以就近在高醫法醫部門受訓，是我國法醫制度非常重要的里程碑。



▲高醫法醫病理科主任尹莘玲(中)帶領住院醫師許又中(左)、馬佑鈞(右)投入法醫領域。（圖／高醫提供） 高醫法醫部門由台灣第一位女法醫尹莘玲負責法醫鑑定及專業訓練，尹莘玲擔任法醫逾25年，她表示，法醫出現嚴重的人才斷層，目前已有2位年輕醫師願學習法醫解剖，希望未來有更多的醫師加入，有更多的教學醫院成立法醫部門。





法務部部長蔡清祥表示，醫學中心具備豐富的醫療資源及臨床專科，將能有效提升法醫鑑定的品質，尤其是司改團體非常重視的兒虐致死案件，高醫早在103年就率先全國首創「高雄市兒童少年驗傷醫療整合中心」，現在更進一步成立法醫部門協助辦理法醫鑑定，未來針對兒少受虐案件，從驗傷到死因鑑定都可以接受委託，不僅讓兒少保護網絡更為完整，更提升法醫鑑定的品質。



▲法務部長蔡清祥向高醫大校長鐘育志致贈禮物表達謝意。（圖／高醫提供） 高醫大董事長陳建志指出，高醫創校以來就「用正確方式解決問題」的精神，投身公益事務。高醫大校長鐘育志表示，期待藉由醫學、法醫學及法律跨專業的攜手合作，共同完善法醫制度，提升法醫鑑識的能力。





高醫院長侯明鋒說，秉持社會責任與法務部合作法醫鑑定及人才培訓，目前有馬佑鈞和許又中兩位住院醫師願投入法醫領域，相信能協助法務部推動法醫工作。



