陳其邁說馬路會鋪得比韓國瑜好　李眉蓁：說的比做的容易

陳其邁日前受訪時曾提到，未來他當市長，馬路會比韓市長鋪的更好、更高品質，李眉蓁笑說，說的比做的容易，希望他不要只會說一口好話，韓市長做的部份我們也會延續做下去，現在大家都有看到，馬路現在就做得很好了。根據最新民調顯示，李眉蓁的支持度是21%，仍落後於陳其邁的55%，李眉蓁在50歲以上的支持者有明顯變高，但是在39到49之間卻降低了，對此李眉蓁表示，會根據這些民調做一些調整，但還是會按照原本的步驟，未來還是希望回歸正常的選舉方式，不要再抹黑、造謠，在一些跟政治無關的議題上發揮。有媒體報導指出，李眉蓁論文風波爆發後，國民黨內估票與原先預估的三成得票恐有落差，若保不住三成，國民黨主席江啟臣的主席位置恐不保，李眉蓁受訪時則表示，還是會持續努力，希望支持者能多出來拉票。而對於陳其邁曾提及若當選會停止韓市府的滿天星計畫，對此李眉蓁則持反對意見，肯定地說一定會持續，因為她覺得小孩一定要跟國際接軌。現傳出李眉蓁的婆婆蔡梅紅在（26）日替媳婦李眉蓁站台後，臉書刪光了所有和李眉蓁有關的文章，心情是否因為「說謊胸部會變小」的言論發酵，心情受到影響，李眉蓁則指出，婆婆身體本來就不是很好，那天也是硬撐去參加那場活動，現在這樣心情當然大受影響，也希望現在大家先不要去打擾婆婆。