深澳漁港Minecraft教學營名額秒殺！等身大公仔與民同樂

▲新北市政府與台灣微軟合作舉辦「夏日親子遊Minecraft教學體驗營」，利用Minecraft(中文譯創世神)教育版遊戲軟體，客制化深澳漁港專屬教材。（圖／新北市漁業處提供）

新北市政府與台灣微軟合作舉辦「夏日親子遊Minecraft教學體驗營」，利用Minecraft(中文譯創世神)教育版遊戲軟體，客制化深澳漁港專屬教材，讓孩子們從玩樂中學習基本程式編輯概念，8月1日起每周六開放25個免費名額報名，現已額滿；漁業處表示，暑假期間還會有一比一等身大Minecraft遊戲神秘公仔會出現在漁港，增添遊玩樂趣。新北市今年推出「深澳亮一夏」漁港系列活動，自7月份的光雕水舞圓滿落幕後，緊接著在8月登場的是夏日親子遊Minecraft教學體驗營，首度與微軟公司合作，打造深澳漁港專屬的Minecraft教育版教材，不僅融入海洋教育，更透過遊戲讓孩子們學習基本的程式編輯概念；此外，在深澳漁港1:1等身大Minecraft公仔，將在8月1日於深澳漁港各處登場，藉由漁港景色作為視覺延伸，為深澳漁港注入活潑可愛的新能量。市府今年首度引用Minecraft電子數位遊戲，與瑞濱國小合作辦理教學體驗營，活動於7月25日報名截止，7月26日抽籤報名學員，並於7月27日陸續電話及email通知報名成功的學員，今日也可以在新北市農業局-稼日蒔光粉絲專頁，確認自己是否報名成功。農業局長李玟表示，深澳漁港地形人文景觀得天獨厚，為推動漁港轉型，市府首度以電子數位遊戲風格帶入漁港，民眾可以跟著超萌小卷公仔來個美麗自拍，也可以與遊戲經典怪物或村長來場世紀大決鬥，在深澳漁港拍下各種誇張趣味的照片，藉由風靡全球的遊戲打造不一樣的漁港氛圍，吸引年輕族群駐足於深澳漁港，歡迎大家一同來發掘深澳漁港之美。