基隆市聯合婚禮擴增名額！抽出36對新人可拿超豪華賀禮

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▲2020年基隆市民聯合婚禮將在9月30日舉辦，市府今年改變報名方式並擴大名額至36對新人，將在9月4日開放現場報名。（圖／基隆市政府提供）

2020年基隆市民聯合婚禮將在9月30日舉辦，基隆市府特別選在充滿日式風情的基隆要塞司令部校官眷舍舉辦，並邀請在地業者加入「辦嫁妝」行列，每對新人可獲得多功能氣炸烘烤爐、水晶相、心型抱枕和免費租借婚紗等好禮。市府今年改變報名方式並擴大名額至36對新人，將在9月4日開放現場報名。今年度的聯合婚禮活動，市府特地結合文化部挹注修復的「基隆大歷史場景修復計畫」，選在剛完成修復的基隆要塞司令部校官眷舍旁舉辦浪漫古蹟婚禮，並在司令官邸、槓子寮砲台、旭丘山坡白教堂拍攝唯美古蹟風婚紗照，讓百年古蹟見證基隆最浪漫的大事。市府特地邀請許多基隆在地業者配合加入「辦嫁妝」的行列，要給新人添喜氣，每對新人都可獲得市長簽名金鏟子1支、多功能氣炸烘烤爐1台、8吋水晶相本、婚禮紀錄光碟，以及基隆家庭教育中心贈送的心型抱枕等滿滿的祝福賀禮新人們也將享有免費租借法朶創意婚紗贊助的浪漫古蹟風新娘婚紗1件以及專業婚紗照拍攝，讓大家能夠用最美的姿態迎來人生中最重要的一天。此外，9月30日活動當天更將抽出豪華禮品，包括慶安宮和法朶創意婚紗贊助的法朶豪華婚紗攝影套裝組、慶安宮和泉利米香贊助的喜餅30盒套裝組、慶安宮和臺灣港務公司基隆港務分公司贊助的雙人郵輪蜜月禮、基隆水園婚宴會館贊助雙人喜宴套餐、長榮桂冠酒店(基隆)贊助豪華套房平日兩天一夜住宿、華帥海景飯店贊助四人套房等，讓新人在基隆許下甜蜜誓言，帶著市府滿滿的祝福回家。欲了解更多細節及有意願報名「2020古蹟婚禮‧基隆市民聯合婚禮」的新人，可以上活動網頁下載報名表單或洽基隆市各戶政事務所電話或臨櫃諮詢，並在9月4日上午9點至12點或下午1點至4點攜帶報名文件至基隆中正區行政大樓7樓禮堂（基隆市中正區中正路236號7樓）進行現場報名，市府將在報名當天(9月4日)下午4點30分現場抽出36對幸運的新人。