大小朋友都能參加　新北推出100場觀光工廠輕旅行

▲新北市副市長吳明機表示，到觀光工廠消費除了使用三倍券享有優惠外，還可參加新北振興168登錄發票抽獎活動。(圖/記者康子仁攝)

隨著疫情趨緩，許多人暑假想帶小朋友出去走走，新北市今年與20家觀光工廠合作，推出100場新北觀光工廠輕旅行，首波遊程預計7月31日中午12點開放報名，有興趣的民眾動作千萬要快。





此外，除使用三倍券享有優惠外，還可參加新北振興168登錄發票抽獎活動，最大獎是價值百萬的特斯拉電動車。





新北副市長吳明機表示，市政府每年協助輔導工廠轉型觀光化，並且將觀光工廠帶入校園，讓學生體驗職涯探索，並且推出寓教於樂的觀光工廠體驗遊程，今年因受疫情影響，觀光工廠受到不小衝擊，隨著後疫情時代來臨，市府依遊客興趣喜好規劃「網美養成記」、「吃貨好味道」、「親子樂遊遊」、「燃燒職人魂」四大主題。





吳明機指出，去觀光工廠必玩三件事-「親自手作體驗」、「人氣景點」、「親民高CP值」，鼓勵民眾呼朋引伴出門踏青，留下快樂的夏日回憶。配合新北振興168，各家觀光工廠提供至少8折優惠、買一送一或免門票等優惠，市府額外再加碼憑店家發票登錄即有抽獎資格，最大獎為百萬電動車，另外也有iPhone、apple watch等萬份獎品。





新北市產業觀光促進發展協會吳忠治理事長說，暑假輕旅行是新北觀光工廠的重頭戲，年年有創新突破，今年特別規劃「新北觀光工廠小劇場」影片徵選活動，邀請民眾以介紹新北觀光工廠特色為主題拍攝影片，就有機會獲得首獎5000元、佳作2000元、特別獎則是價值超過1,000元的獎項。





經發局指出，以往新北觀光工廠輕旅行活動名額總是供不應求，今年「童話夢工廠厚趣淘—2020新北觀光工廠輕旅行」活動特別加場至100場次，分別有599元「超值一日遊」，內含2家觀光工廠遊程、美味午餐、人氣商圈景點遊覽的優質行程；以及899元「豪華一日遊」，推出三大主題供民眾選擇，包含深澳遊艇享用漁夫餐、清新森林浴BBQ烤肉、親子餐廳暢玩遊樂設施。



