排隊等候也要玩　宜蘭童玩星光樂園這些設施超夯

▲2020宜蘭童玩星光樂園星光遊戲場的摩天輪。（圖／宜蘭縣文化局提供)

▲2020宜蘭童玩星光樂園的旋轉木馬。（圖／宜蘭縣文化局提供)

在冬山河親水公園舉行的「2020宜蘭童玩星光樂園」，除了每天安排精彩的團隊演出，讓遊客欣賞不同藝文表演之外，園區內星光遊戲場設置摩天輪、旋轉木馬，以及重現太平山林鐵昔日風華的小火車--「森林鐵道體驗區」，大人小孩都可以免費搭乘，開園以來天天吸引排隊人潮，人氣超夯。遊客進入「2020宜蘭童玩星光樂園」，首先映入眼簾的是小火車「森林鐵道文化體驗區」，宜蘭縣政府目前正在推動森林鐵道復駛，希望讓太平山森林鐵路風華再現，在小火車設施裝置藝術中，特別融入太平山林鐵沿途的人文地景意象，包括車站、伐木流籠、原住民部落、清水地熱、隧道等地景縮影式呈現，在遊玩小火車過程中，了解蘭陽平原一隅，也曾有這麼美麗的鐡道運輸文化，達到寓教娛樂的效果。除此之外，旋轉木馬和摩天輪兩項遊戲設施也受到遊客的喜愛，三項遊戲設施從開園以來，每天從下午四點到晚上九點，排隊人潮總是絡繹不絕。主辦單位表示，除了這些設施，園區內「星空舞台」7月31日至8月6日晚上安排團隊精彩演出，其中7月31日至8月2日亮點團隊為「瑪嘎巴嗨文化藝術團」，這是由一群花東地區移居至宜蘭縣的阿美族原住民所組成的團隊，他們在舞台上盡情揮灑，展現阿美族歌舞的熱情與活力。此外，8月3日安排「噶瑪蘭樂團」表演，這個投身音樂工作逾40年的長青樂團，精通英、日、國、台語歌曲演唱及伴奏，希望透過音樂表演帶給觀眾心靈上的情感抒發；8月4日「漢陽北管劇團」是目前全國唯一的職業北管劇團，秉持「日演北管、夜演歌仔」的演出形式，讓北管戲曲持續於民間保存並展現動人亂彈風貌，期望為社會保留珍貴的文化資產；8月5日「傳奇藝術劇團」曾赴對岸取經，學習四川變臉，融入戲劇創新，並網羅年輕菁英，打造歌仔戲新風貌；8月6日「樹林國樂團」致力發揚國粹，提升國樂演奏水準，更積極參與公益演出、社區藝文活動，頗獲各界好評。