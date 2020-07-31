新北兒童藝術節開幕　恐龍裝置、大型劇團表演齊歡慶

▲熊猴森樂園超長38公尺滾輪滑梯。（圖／新北市文化局提供）

▲「2020新北市兒童藝術節」已於7月25日在新北大都會公園開幕，新北市市民廣場及府中商圈有多樣藝術裝置及遊樂設施。（圖／新北市文化局提供）

「2020新北市兒童藝術節」除了新北大都會公園逢週末有豐富表演節目及藝術體驗外，新北市市民廣場及府中商圈也有多樣藝術裝置及遊樂設施，包含一系列水果色恐龍藝術裝置，有翼龍、劍龍、暴龍、三角龍等造型，還與府中商圈店家合作提供折扣優惠，讓前來的家長孩子們玩賞逛拍一次滿足。新北市政府文化局表示，今年兒藝節大型表演節目主要集中在三重的新北大都會公園，8月1日有孩子們最喜歡的YOYO哥哥姐姐，還有嚴立婷、梁赫群、潘若迪、台灣特技團帶來活力表演；8月2日則有如果兒童劇團帶來的喜劇《媽媽咪噢！》演出；還有最受歡迎的熊猴森樂園超長38公尺滾輪滑梯，觀眾可以把握大都會公園場區的最後一個週末前往觀賞。位於板橋的新北市市民廣場及府中商圈則有許多表演節目多點同時發生，即日起至8月9日，每逢周五六日下午，在府中非常熱區、區公所旁的456行政園區及捷運府中站3號出口等地，同時接連搬演多場演出，包括孩子們最喜歡的巧虎見面會，以及小丑、舞蹈及鼓樂等節目，觀眾不用擔心不夠看，只需擔心看不完。此外，從市民廣場沿縣民大道一路到府中商圈，則有一系列水果色恐龍藝術裝置，翼龍、劍龍、暴龍、三角龍，非常適合大朋友、小朋友們拍照打卡。此外，兒藝節首度與板橋在地的府中商圈店家深度合作，有多達40家提供專屬折扣優惠，涵蓋美食餐飲、服飾配件等類型，例如創意特色蔬食快炒巢食蔬，適合網美悠閒用餐的朝食午宴，以及冠軍比薩Gino Pizza Napoletana等，只要看到商家門口貼有兒藝節合作店家標誌，活動期間皆享折扣。