公私立單位齊心　共同辦理海洋油污災害應變演練

，

新北市政府今年結合11個公私單位舉辦「109年度新北市海洋油污染災害緊急應變演練」本次演練內容主要為模擬船舶輸油作業發生管線異常，造成油料外洩之油污染應變處理流程，期望加強災後第一時間緊急應變之防救能力，以減輕對海洋生態、沿岸環境與人體健康的衝擊。環保局副局長張旭彰表示，災害搶救工作除有賴於協調、整合、運用各轄區及跨區政府單位與民間團體之資源、人力及裝備，以強化整體救災能力；也需熟稔緊急應變處理相關程序及設備操作，才能使生命及財務等災害損失減至最低。環保局說明，本次演練整合各單位共同參演，主要情節為深澳港供輸服務中心進行油料卸收作業時，因船方艙閥切換失誤，致卸油管線因壓力過高而破裂，造成油料洩漏流入海中，現場人員立即通報相關單位，環保局接獲通報後旋即依照「新北市海洋油污染緊急應變計畫」，啟動應變機制及聯繫相關應變單位，召集新北市海洋油污染緊急應變小組前往處理外洩油污並成立緊急應變中心統籌應變事宜，充分展現政府單位之緊急動員及應變統籌能力。本次演練動員單位包括環保局、警察局、消防局、漁業及漁港管理處、交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、海洋委員會海巡署艦隊分署第一海巡隊、海洋委員會海巡署北部分署第二岸巡隊、新北市瑞芳區公所、瑞芳區漁會及台灣中油股份有限公司等共11個公私單位，總計動員人力81人、車輛12輛、船隻3艘、巡防艇1艘、大型偵蒐飛行器1架、空拍機2架、高溫高壓沖洗機1部、攔油索300公尺等應變裝（設）備及機具。