父親節快樂！林右昌表揚暖暖區模範父親及好人好事代表

下周就是父親節，暖暖區公所今(31)日中午在碇祥里民會堂表揚模範父親及好人好事，市長林右昌特別到場向模範父親及好人好事代表們表達由衷敬意，鼓勵家人向父親表達愛意，提前祝福父親節快樂。林右昌致詞時，首先向暖暖區公所選出的14位模範父親及13位好人好事代表們，表示祝福與敬意，肯定大家都是各界學習榜樣，區公所製作精美手冊表彰各位感人事蹟及熱心善行，可以給子孫留念，他也鼓勵大家要趁著佳節向父親表達愛意。暖東里今年80歲的王國緯先生，是暖暖大菁農場的負責人，育有四名子女，小兒子雖先天性身障，但是王先生與妻子無怨無悔、全心全意地照顧，每天從基隆帶孩子到台北長庚醫院做語言治療；孩子們在父母愛的灌溉下長大，都有良好的品性與成就。王國緯為了不想荒廢暖暖的農地，將農地整理後種植大菁，與台灣手工藝研究所攜手合作，透過藍染學術研究，終於完成失傳已久的染料，曾舉辦藍染展覽、甚至到總統府和國父紀念館進行藍染DIY教學；王國緯退休後，加入雞籠文史協進會，極力推廣暖東里荖寮坑礦業文化，無論對暖暖在地或是家庭都付出甚多，獲得區公所推荐將代表暖暖區接受全市表揚。八南里的林秀春女士治家嚴謹，不僅教子有方、事業有成，更不忘回饋社會，民國86年至今持續參與台灣世界展望會資助兒童計畫，定期捐款幫助有心向學的清寒學生；她還是醫院骨髓捐贈關懷小組志工的一員，召募志願者加入捐贈救人的行列，無私的精神足為典範，因此獲推薦為暖暖區的好人好事代表。