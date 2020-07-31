基隆廟口夜市「自備環保餐具」　可集點拿20元折價優惠

▲8月1日起民眾至基隆廟口夜市自備環保餐具或不索取一次用餐具，可獲得1點集點貼紙，集滿5點可享20元現金折價優惠。（圖／基隆市環保局提供）

▲8月1日起民眾至基隆廟口夜市自備環保餐具或不索取一次用餐具，可獲得1點集點貼紙，集滿5點可享20元現金折價優惠。（圖／基隆市環保局提供）

行政院環保署為減少夜市環境髒亂、油煙污染及垃圾問題，今年度推動「一縣市一環保夜市」政策，基隆市環保局選定全國知名之基隆廟口夜市作為推動示範環保夜市，8月1日起民眾自備環保餐具或不索取一次用餐具，可獲得1點集點貼紙，集滿5點可享20元現金折價優惠。基隆市環保局表示，為加強民眾在夜市消費時減少使用一次用產品，環保局補助愛四路及仁三路廟口攤商更換使用可重複性清洗之不銹鋼筷、不銹鋼湯匙、不銹鋼叉子及不銹鋼碗，並提供民眾自備餐具優惠，自109年8月1日至109年10月31日止，民眾自備環保餐具或不索取一次用餐具至貼有「減塑享好康活動」貼紙之攤商消費外帶時，即可獲得1點集點貼紙，當集點卡貼滿5點於消費時，即可享20元現金折價優惠。環保局長賴煥紘表示，環保局自101年開始在基隆廟口夜市推行攤商不主動提供一次用餐具、補助攤商集氣罩及靜電機以防止油煙排放污染及定期在愛四路及仁三路做水溝清淤以維護環境整潔，並辦理環保夜市評鑑，鼓勵攤商業者自主管理，以提供市民及國內外遊客安心舒適的用餐環境，今年度將再強化減塑及減少一次用產品措施，歡迎全國各地民眾自備餐具來迺夜市。此外，環保局為響應環保署「一縣市一環保夜市」政策，在109年8月9日星期日下午17時起於基隆海洋廣場與環保署合作舉辦「綠色時尚夜-全國環保夜市Party on！」宣導活動，活動當天民眾自備餐具除了可享好吃的美食之外，還有體驗好玩的環保夾夾樂，現場更可以參加摸彩及有獎問答，獎品豐富歡迎民眾踴躍參加。