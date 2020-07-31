弦歌不綴　奇美藝術獎為學子的藝術人生鋪路

奇美藝術獎」在奇美博物館舉辦頒獎典禮第32屆頒獎典禮，9位優秀學子獲此殊榮，奇美文化基金會執行長郭玲玲在致詞中除了向得獎者表達恭喜之外，也提醒大家保有一顆感恩的心，別忘了心中這顆奇妙又美麗的種子，永遠記得對藝術追求的初衷。





奇美藝術獎從1989年起創辦，積極培育美術與音樂人才，希望透過獎助金讓年輕藝術家可以專心創作，不需為生活奔波打工，維持創作的熱情，進而在世界舞台大放異彩，開辦至今共有335人次獲獎，累計獎助金近新台幣1. 2億元，具象美術類得獎人胡銜文也是第二度得獎，他感謝評審的肯定，也表示獎金讓他在通往藝術的路上助益很大。



▲西畫組黃俊傑作品「自強路124」（圖／記者林怡孜攝，2020,07,31）

9位得獎人除了擁有獎助金，也獲頒《榮耀天使》獎座，該獎座由奇美集團創辦人許文龍臨摹自法國雕塑家路易．巴里亞斯（Louis Ernest BARRIAS, 1841-1905）的作品《名譽之寓言》（The Allegory of Fame），其左手高舉桂冠加冕，右手持有號角，代表榮耀與光輝，以此勉勵所有得獎者展放內在的光與溫暖，成為藝術的推手，讓藝術進入每個人的生命裡。





本屆的得主逾半數都是二次獲獎，具象美術類得主胡銜文、黃俊傑、林建廷，皆為二度獲獎；音樂類二次得獎者有弦樂組許名妤、聲樂組黃亞中，今年也再次受到評審肯定﹔其餘得獎者為音樂類：魯昀、楊雅淳、林恩俊、鄭育婷。





現場邀請了即將在「奇美樂展」貝多芬音樂節登台的音樂家嚴俊傑、魏靖儀演出精華片段，讓與會嘉賓先睹為快，典禮上也特別回顧多位藝術獎得主的線上音樂防疫影片，在世界動蕩、人心惶惶之際帶來一絲溫暖，此舉也呼應本基金會推廣音樂、回饋社會、共享幸福的精神。





第33屆奇美藝術獎也將於10月起開放報名，獎助項目包括，具象美術創作類（西畫與雕塑）共4名，音樂類（鋼琴、弦樂、管樂和聲樂）共6名，每位得獎者可獲得為期一年、每個月3萬元的獎助金。



