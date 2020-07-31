眼睛罩霧、影像歪扭　長庚：小心罹患「黃斑部皺摺」

嘉義長庚醫院最近出現一位年輕病患，30歲就已因第一型糖尿病造成視網膜病變多年，並經玻璃體切除手術，最近又頻頻眼前出現罩著一層霧、影像歪七扭八症狀，經眼底光學斷層掃描儀發現罹患「黃斑部皺摺」，經「微創視網膜玻璃體切除合併纖維增生膜剝除手術」，才重獲清晰視線。嘉義長庚醫院表示，30歲的李先生因第一型糖尿病造成糖尿病視網膜病變多年，幾年前因右眼玻璃體出血接受玻璃體切除手術，術後視力恢復良好，但最近頻頻抱怨眼前罩著一層霧，影像變得歪七扭八，原以為是眼內再出血，故至嘉義長庚醫院眼科就診。經眼科賴建雄主任診療當時右眼矯正視力只有0.1，眼底檢查未發現玻璃體出血或視網膜剝離情況，經眼底光學斷層掃描儀發現，右眼罹患俗稱眼睛長皺紋的「黃斑部皺摺」，與病人討論後，進行「微創視網膜玻璃體切除合併纖維增生膜剝除手術」，3個月後矯正視力提升至0.8，且原本扭曲的影像也變清晰。主治醫師賴建雄教授說，視網膜如相機底片一般，是重要感光組織，而黃斑部位視網膜中心，是感光最敏銳部位。黃斑部皺褶就是黃斑部表層有不正常增生纖維膜，因收縮造成視網膜扭曲變形，所以影響中心視力。皺褶形成過程緩慢，初始症狀不明顯，容易被忽略。當纖維膜增厚並收縮產生黃斑部牽扯時，病患才會察覺中央視力減退。賴醫師表示，常見症狀包括中心視物模糊、影像扭曲變形、中心視野變暗，甚至出現黑影；成因多與老化有關，因玻璃體自然退化過程，常合併有飛蚊症，使黃斑部視網膜膨脹水腫，過往若接受眼內手術(如視網膜剝離)或糖尿病視網膜病變、視網膜血管阻塞、眼外傷、眼內發炎(葡萄膜炎)，同是好發族群。賴醫師指出，不正常增生的纖維層不會自行脫落，手術移除是唯一治療方式，疾病初期多以觀察為主，若視力明顯下降或影像扭曲影響生活就建議開刀治療，目前健保已給付微創玻璃體切除手術，縮短傳統手術的時間、降低病患術後不適感、縮短傷口復原的時間，視力回復也較快。3至6個月50~70%病患視力會有所進步。