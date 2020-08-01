六堆客家園區大獅兄靚靚　劇場啟動6大限定活動同歡

▲「人偶遊園列車」-園區特別打造了一部人偶遊園小火車，民眾可以和喜愛的人偶一同搭乘小火車遊園同樂。（圖／六堆客家文化園區提供 2020.08.01）

▲「人偶故事屋」-故事屋中由說書人與人偶們共同演繹故事情節，民眾可以更輕鬆聽故事玩故事。（圖／六堆客家文化園區提供 2020.08.01）

客家委員會客家文化發展中心於今（1）日起至110年4月期間，每個月的第一個星期六，推出「大獅兄靚靚六堆劇場」6大限定活動，為喜愛大獅兄家族人偶的民眾帶來全新體驗，今年有別以往讓大獅兄家族人偶們走出戶外與大家見面同樂，規劃了豐富有趣系列，搶先為大家介紹，有「人偶戶外劇場」-六堆園區傘架廣場將成為大武山與黃蝶翠谷。民眾可化身劇中人物與人偶們一同探險演出；「人偶躲貓貓」這回民眾將變成小偵探幫大獅兄家族人偶們，到園區各展廳找出他們的分身，找到者都可獲得精美小禮。「人偶遊園列車」園區特別打造了一部人偶遊園小火車，民眾可以和喜愛的人偶一同搭乘小火車遊園同樂；「人偶故事屋」故事屋中由說書人與人偶們共同演繹故事情節，民眾可以更輕鬆聽故事玩故事。「大獅兄扭蛋抽好禮」園區特別打造一部大獅兄扭蛋機，顆顆扭蛋皆可換大獅兄家族人偶及客發中心限量商品帶回家；最後就是「大獅兄體驗護照」凡購買大獅兄扭蛋一顆，即可獲得一本體驗護照，民眾拿著護照到園區店家與六堆周邊商店購物可享優惠，這麼好康有趣的活動，就等著大家與人偶一同嗨翻六堆客家文化園區。客家文化發展中心主任何金樑表示，自六堆園區大獅兄家族人偶劇團成立至今5年了，我們除了編創演出寓教於樂的客家音樂故事劇外，也不斷創新規劃許多有趣又富有文化意義的活動，也特別安排「生態博物館文化列車」與全台各客家縣市、鄉鎮活動串聯搭配進行更多元的客家藝文推廣活動，讓大家輕鬆認識客家文化及學習客家話。