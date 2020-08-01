林口、黃石中繼市場加入「不塑市場」　自備購物袋享折扣

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▲新北市板橋區黃石中繼市場、林口市場為減少塑膠袋使用，今（1）日起加入「不塑市場」行列。（圖／新北市環保局提供）

新北市板橋區黃石中繼市場、林口市場為減少塑膠袋使用，今（1）日起加入「不塑市場」行列，民眾只要在市場自備購物袋，不但享有攤商折扣或贈送等優惠，也可透過「環保集點Green Point」App加值500點綠點，若不塑購物達5次，再加碼送衛生紙。環保局舉辦6場綠點推廣活動，分別於今、明兩日於黃石中繼市場，8、9日在林口市場，以及15、16日在蘆洲永平市場今天首場活動，環保局也舉辦直播，線上線下大力推廣，一個上午下來，總計送出150包衛生紙，換算共減少750個塑膠袋的使用。各攤商為鼓勵消費者一同加入減塑的行列，只要自備購物袋可享有不同的優惠。如板橋黃石中繼市場風權號牛肉店提供外帶自備環保容器或購物袋給予5-10元折價優惠；阿麗菜攤提供自備購物袋給予折價或送蔥、九層塔優惠；愛淋現榨果汁則提供自備環保杯給予加量福利，另外服飾攤商也提供自備購物袋滿200元就打九折優惠。去年5月在荒野保護協會的促成下，邀請蘆洲永平市場加入「新北不塑之客友善店家」，成為新北第一個「不塑之客友善市場」，持續推廣傳統市場減少塑膠袋使用量。新北市市場處也推薦板橋區黃石中繼市場及林口區林口市場，共同持續推動新北市傳統市場的減塑購物。