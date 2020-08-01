野餐＋音樂派對！「基隆潮境海灣節」海風音樂會嗨瘋一夏

▲今年海風音樂會打造三大主題活動，包含野餐音樂派對、半島生活市集及親子歡樂遊，還有最特別的漁港光雕秀。（圖／基隆市政府提供）

▲今年海風音樂會打造三大主題活動，包含野餐音樂派對、半島生活市集及親子歡樂遊，還有最特別的漁港光雕秀。（圖／基隆市政府提供）

「基隆潮境海灣節」今年已邁入第三年，每年晚上舉辦的海風音樂會，更是看點之一；基隆市產業發展處表示，今（1）日舉辦的海風音樂會有三大主題活動，包含野餐音樂派對、半島生活市集及親子歡樂遊，還有最特別的漁港光雕秀，讓民眾到潮境公園度過放鬆的夏日時光。市長林右昌表示，基隆潮境公園擁有無敵山海美景，白天能夠遠眺基隆嶼、基隆山，夜晚則可以遙望九份山城的璀璨燈火，看到今年參與的人潮幾乎比去年增加一倍，許多民眾在草地上野餐，還可以在海風的吹拂之下欣賞最棒的音樂會，相信可以帶給大家最棒的夏日時光。下午開始就陸續有民眾湧入潮境公園，鋪上地墊或是帳棚進行野餐，晚間的海風音樂會由基隆海大熱音社及基隆創作歌手蔡宗翰熱情開場，並邀請全方位創作歌手陳零九、金曲黑馬孫盛希、億萬翻唱女神蔡佩軒、以及連續三年都未缺席海風音樂會的全能音樂潮人小宇（宋念宇），超強陣容進行獻唱，嗨翻潮境公園！這次的半島生活市集，安排了三大特色主題，以在地非營利公益團體、海洋環保相關團體為主的「森活聚落」，還有以藝術品、生活用品等文創商品攤位為主的「藝識聚落」，另外則是以在地海鮮食品、美食攤位、基隆特色伴手禮為主的「海味聚落」。無論是文創藝術或是基隆美食，好吃好看又好逛的半島市集都能一次滿足，民眾可以在夏日午後悠閒漫步、細細品嚐。此外，產發處也邀請慾望劇團演出親子劇場外，YOYO台的番茄姐姐跟浣熊哥哥等，來到海風音樂會的舞台，帶領孩子們一起開心帶動唱。另外還規劃三種充滿基隆特色的DIY供民眾報名，大手牽小手一起來動手做散步風箏、彩繪鎖管燈及薯榔海水染布，製作出充滿個人特色的成品，成為美好回憶的紀念品。