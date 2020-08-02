基隆聲音地景票選活動開跑　選出心中最有故事的基隆聲音

感受一個地方的文化不僅僅靠影像，聲音有時候具有更大的魅力，基隆市政府舉辦基隆聲音地景票選活動，邀請基隆出生的聲音藝術家蕭芸安，採集基隆山、海、港，與夜市魚市等地共十種聲音，邀請民眾加入票選活動，選出心目中最能代表基隆的聲音。基隆從一個小漁港，蛻變成為台灣第二大港口，見證從西班牙、荷蘭佔領、清領、日治時期到近代，台灣與世界接軌的過程；基隆市政府觀光及城市行銷處推出文化觀光新品牌「基隆時空漫遊指南」，計畫以基隆各歷史場景的故事為原料素材，加入主題裝置策展、聲音地景等多元互動體驗，希望讓民眾用品嚐、探索、聆聽等體驗方式重新穿越時空，發掘基隆近四百年歷史。這次計劃主視覺為呼應時空漫遊主題，選擇以科幻風格呈現，設計元素以「手繪元素」象徵「過去」，以「素材拼貼元素」象徵「現在」，透過過去與現在的交錯，形塑魔幻寫實氛圍。基隆市政府首波主打活動為聆聽一卷山海mixtape 聲音票選x音樂創作，邀請基隆出生聲音藝術家蕭芸安，採集基隆山、海、港，與夜市魚市等地共十種聲音，邀請民眾加入票選活動，代表聲音出爐後，將再與音樂創作者：拍謝少年（當紅台語搖滾樂隊）、雷擎（台式Chill R&B創作者）、沈宣萱（The Fur. 樂團合成器鍵盤手）合作，加入當代音樂元素，打造成充滿基隆味的山海mixtape，讓人用聽覺享受基隆。觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，基隆擁有深厚且豐富的文化底蘊，期待透過「基隆時空漫遊指南」計畫，將基隆的歷史文化與觀光結合，打造基隆的新玩法，邀請民眾一起透過趣味的互動認識基隆的歷史故事。本次的遊程將串連基隆大歷史場景計畫剛修復好的新景點要塞司令部眷舍，以及許多富有基隆特色的地方，像是如和平島、正濱彩色屋等等，期待民眾能在旅行及享受美食的過程中，體驗、感受這座城市背後的故事。