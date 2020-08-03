2020甘藷季　金山焢窯「非你莫藷」

時序進入8月份，又是新北市金山紅心甘藷的熱季，金山區公所結合北海岸觀光產業、在地青農及地方創生團隊共同行銷，推出一系列精彩活動，包括夜間星光焢窯及北海岸首場遙控無人機表演，邀請大家把握暑期一同吃當季、遊在地，來趟青春山海線，金山甘藷輕旅行。名列新北三寶的金山紅薯之所以好吃，歸功於火山灰壤土種植、陽明山系水源灌溉、東北季風吹拂，使得金山的甘藷鬆軟Q甜冠全臺，當地生產的臺農66號紅心甘藷及57號黃心甘藷都是甘藷中的極品。副市長吳明機表示，8月份進入金山甘藷盛產季節，鬆軟Q甜的甘藷當成主食及作為伴手禮皆合宜，金山區位於青春山海線的皇冠珍珠核心，此次甘藷季活動與金山區在地青農及地方創生團隊合作，小農市集將在8月8日至8月9日於金山青年活動中心盛大開幕，當地產品促銷活動讓民眾嚐鮮搶好康，8月15日至9月6日每週末移師中角灣國際衝浪中心持續販售當季夏令農產，好客的金山農友將於8月27日至8月28日、8月29日至8月30日分別在都會區的板橋農會及臺北希望廣場舉辦展售會，本年度的「金山焢窯非你莫藷」千人焢窯主活動，將在8月22日在金山區玉爐路農田展開，即日起於金山區公所網站及臉書專頁受理網路報名，今年首創推出夜間星光窯活動，窯數有限，每窯1,000元，民眾可以上網報名，除了焢窯體驗，主活動開場表演將邀請金嗓歌后葉璦菱蒞臨歡唱，且現場還有免費甘藷DIY體驗及農夫市集，闖關成功還有機會抽到總價值10萬元的好禮。