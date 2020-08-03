影／彰化南瑤宮置天台、豎頭旗　7日起駕笨港進香

因新冠肺炎疫情影響而延期舉行的南瑤宮笨港進香行程，將在7日起駕，進香時程將縮減為3天2夜，今（3）日先進行置天台與豎頭旗儀式，9日回鑾遶境時，南瑤宮也準備了2萬份歷史超過60年的聖將軍-虎爺靈符，將送給迎接彰化媽遶境鑾轎的信物。
南瑤宮庚子年「二媽五」笨港進香原定3月下旬展開，後因疫情影響而延期，6月間再向媽祖擲筊請示，獲媽祖同意在7日起駕、9日回鑾彰化，進香期程也縮減為3天2夜，進香行程以車行為主、部分路段徒步，其中最具歷史意義的為祖廟媽祖「換龍袍」儀式仍維持不變。
南瑤宮管理人彰化市長林世賢表示，由於新冠肺炎疫情危機尚未解除，為了除瘟解煞、安定民心，此次笨港進香於9日回鑾市區遶境時，廟方已準備了2萬份的南瑤宮歷史悠久已超過60年的聖將軍-虎爺靈符，贈送彰化市區的信眾永保安康，也邀請大家準備香案迎接祈安遶境彰化媽鑾轎。
今年的南瑤宮庚子年二媽五笨港進香，原訂3月21日起駕、7天6夜徒步行程，因恐新冠肺炎病毒疫情擴大，顧及信徒及香客安全，經向天上聖母擲筊請示活動延期舉行；6月7日疫情解除後，南瑤宮召集今年進香大總理、值年媽祖會及其他會媽遵循古例擲筊請示媽祖改為7日起駕、9日回鑾彰化，為期3天2夜。
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