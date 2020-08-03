恆旅醫院定位急重症醫院　陳時中：衛福部將持續挹注經費

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▲衛福部長陳時中及屏東縣長潘孟安等人共同於動土前祭拜工程順利平安。（圖／屏東縣政府提供 ）

▲縣長潘孟安表示，經2007年擔任立委期間與其他立委共同爭取保留開設旅遊醫院，終於在歷經13年等待後，讓恆春旅遊醫院將成為地區急重症醫院。（圖／屏東縣政府提供）

恆春旅遊醫院醫療大樓重建工程，歷經6次招標後，終於在今年6月順利發包，總工程費3億7000多萬元，3日上午由衛福部長陳時中及屏東縣長潘孟安等人共同開工動土，由於工程預計112年底竣工，潘孟安除希望加速啟用時程，並爭取後續醫療軟體設備經費，獲陳時中允諾全力支持協助未來恆旅醫院將定位急重症醫院，為當地醫療體系注入強心針。潘孟安表示，恆春旅遊醫院前身原是署立屏東醫院恆春分院，原本只規劃一般門診並可能廢止，經2007年擔任立委期間與其他立委共同爭取保留開設旅遊醫院，終於在歷經13年等待後，讓恆春旅遊醫院將成為地區急重症醫院。尤其醫療大樓工程原本僅規劃4樓建物，經爭取應考量符合觀光旅遊醫療需求，增設心導管、高壓氧、電腦斷層及核磁共振設備，重建工程才一次到位規劃8層樓建物。陳時中肯定潘孟安對偏鄉醫療的重視，從擔任立委時就不停奔走籌劃提升偏鄉醫療品質，他表示，恆春旅遊醫院將定位為急重症醫院，包括前行政院長林全、賴清德及蘇貞昌院長都相當關切醫療大樓重建工程進度，未來醫療大樓竣工後，衛福部將持續支持協助醫療軟體設備經費，讓恆旅醫院成為提昇南屏東重症照護和醫療水準的開端。恆春旅遊醫院新建大樓面積9315平方公尺，預計興建地上8層、地下1層，病床數將從35床增加到99床，除增加各醫師專科別提供第一線醫療外，並增設安寧病房。新建工程於108年9月第一次開標，歷經5次流標，終於在今年6月17日決標。