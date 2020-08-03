中市保大激將法　查獲50包「彩色惡魔」毒咖啡

暑假期間臺中市政府警察局為維護青少年安全的活動空間，持續強力打擊犯罪防範不法，保安大隊第一中隊員警於前(1)日清晨執行聯外道路封鎖式路檢掃蕩勤務，於一輛自小客車內查獲50包「彩色惡魔」毒咖啡，及3包K他命毒品。將車上黃姓、王姓、林姓3名男子帶回依毒品危害防治條例查辦。
中市保安大第一中隊前日在北屯區發現該輛自小客車違規停車，盤查時發現車內3名男子神色慌張且車內散飄K他命味道，警方質疑車內有違禁品，但3名男子矢口否認，警方使出激將法，表示如果真的沒有違禁品，可否讓警方在車內看一看?車主進退兩難只好賭一把同意；警方經車主同意查看車內及其包包後，一會兒就查獲夾藏的新興毒品「彩色惡魔」咖啡包50包重479.3公克，及K他命毒品3包10.03公克，隨即將車內3名男子帶回偵辦，警詢後移送臺中地檢署偵辦。
保安大隊長賈立民表示，校園毒品是各界長期關注的治安焦點，暑假期間年輕人活動頻繁，接觸不明藥物機會增加，因此保安大隊將持續配合執行警察局規劃之各項臨檢、掃蕩等勤務，並加強查緝提供給青少年、學生的販毒集團或幫派分子，以確保暑假期間少年安全活動空間。
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