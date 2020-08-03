搶攻振興券商機　虎尾商圈一呼百應

▲商圈百家業者超值優惠折扣。（圖／記者洪佳伶攝,2020.08.03）

▲虎尾鎮魅力商圈發展協會，一呼百應振興券記者會。（圖／記者洪佳伶攝,2020.08.03）

雲林縣虎尾商圈一呼百應振興券記者會今（3）日在虎尾布袋戲館舉行，虎尾鎮魅力商圈發展協會以「百家、百天、創百萬」口號，串聯Accupass活動通票券平台，推出在地人體驗推薦路線，公布商圈百家業者超值優惠折扣。雲林縣長張麗善、經濟部中小企業處處長何晉滄、虎尾鎮公所主秘周瑛坤、雲林縣虎尾鎮魅力商圈發展協會理事長程素鳳等人帶領百家業者，邀請民眾來雲林縣虎尾鎮魅力商圈旅遊，享振興三倍券優惠，抽IPhone及汽車。張麗善表示，為延續振興活動及刺激消費，更協助商圈配合行政院振興三倍券展開一系列促銷。今日虎尾鎮魅力商圈集合在地百家店家、百款優惠，讓到商圈消費民眾，憑振興券即可享從食衣住行育樂應有盡有的購物樂趣。除了虎尾商圈一呼百應振興券活動之外，雲林還有許多商圈、觀光工廠也加入振興觀光行列，只要來雲林消費，一樣可以參加「遊雲林抽汽車送農場」活動，邀請民眾來雲林住上一天、兩天，非常歡迎大家來雲林吃喝玩樂，繽紛一夏。經濟部中小企業處處長何晉滄提到，虎尾鎮不只充滿歷史文化特色，還有蓬勃商業活動，虎尾鎮魅力商圈在程素鳳程理事長帶領之下，更是充滿活力跟朝氣。此次商圈店家願意把資源跟政府三倍券結合行銷，在程理事長號召下共同加碼，推出振興促銷活動，吸引民眾來虎尾商圈消費，相信對於振興虎尾地區商業發展，創造經濟榮景指日可待，期望虎尾商圈再次擔任領頭羊角色，扮演全國商圈示範標竿。虎尾鎮魅力商圈發展協會理事長程素鳳指出，經濟部中小企業處何處長在上任以來，致力提升商圈，不論是這兩年協助商圈數位轉型，或是此次振興三倍券，以「百家、百天、創百萬」口號，舉辦一呼百應振興活動，短短兩天吸引一百多個店家加入，響應熱烈。程素鳳也感謝中央、縣府及鎮公所，後疫情時代，讓大家對振興經濟有一個很好方向，她也感謝三百多間店家夥伴，以向心力、團結力，熱情參與商圈活動，並肯定商圈努力，希望透過這次活動，帶領商圈店家，創造出百萬業績，讓參與店家都能笑咪咪，她也呼籲消費者三倍券不只用在虎尾，也要雲林走透透，真正券留雲林。