童玩節貴賓券發放　宜縣綠議員提五質疑

宜蘭縣議會民進黨團今（4）日由總召陳俊宇及縣議員謝燦輝、張秋明、林麗出面召開記者會，針對去年童玩節貴賓券發放，要求縣府答覆林姿妙縣長到底總共發了多少貴賓券？發給誰？對此，宜蘭縣文化局長宋隆全表示，歷屆縣長都有發放貴賓券，如果可以拿到以往縣長發放貴賓券的紀錄，他可以建議縣長室比照辦理。宜蘭縣議會民進黨團接連兩天召開記者會質疑去（108）年童玩節貴賓券發放浮濫，繼昨天三點聲明要求宜蘭縣政府回應之後，今（4）日再提「五問」縣政府，民進黨團總召陳俊宇及縣議員謝燦輝、張秋明、林麗等四人，今日召開記者會，針對去年童玩節貴賓券提出五點疑問，包括貴賓券的「貴賓」標準為何？3萬3500張貴賓券如何發放？林姿妙縣長拿了幾張？發給誰？貴賓券有無身分登記？是否一人可以拿到好幾張？以及文化局是以何基準計算出票券印製量？對於民進黨議會黨團的質疑，宜蘭縣文化局長宋隆全表示，童玩節貴賓券除了文化局發送給各相關團體之外，縣長室發放的貴賓券數量都控制在1萬5千張至2萬張之間，而貴賓券的印製比例都是以全部票券的5%為上限。宋隆全說，歷屆縣長都有發送貴賓券，只是並沒有留下紀錄，所以以前的縣長到底怎麼發我們其實看不到，但現在林姿妙縣長則是公開發送，由於她個性親民，所以遇到的時候就親自發送。宋隆全說，由於縣長室已經換了一批人，現在拿不到以前的資料，但他說，如果他們（指綠營議員）要的話，也可以跟當初縣長室的相關人員要這些資料，如果有以前的資料，他可以請縣長室比照辦理；宋隆全強調，貴賓券發放有一貫的作業，林姿妙縣長上任並沒有特別處理，所以也沒有所謂浮濫的問題。