遠距教學平衡城鄉差距　蘇貞昌寄望新科技

行政院長蘇貞昌4日參訪位在新北汐止的佐臻公司，親自體驗最新的AR新技術，蘇貞昌表示，政府希望將最新科技運用在對國家有利的各個面向，例如均衡城鄉的遠距教學、遠程醫療及救護救災等，未來政府會在法律、政策及運用上予以協助。蘇貞昌指出政府責任是結合新方法、新技術及新載具，並加以運用，走在前面，讓國民同步成長。例如以前醫學必須徒手，現在運用機械手臂看得更清楚；戴上智慧眼鏡即可知人體體溫，可用於救護、救災。此外，也可透過新技術協助，讓出生環境不同的孩子，擁有同樣的學習條件。蘇貞昌也實地體驗新一代擴增實境（AR）眼鏡，佐臻公司董事長梁文隆表示，此技術可運用於多面向，例如遠距教學、智慧學習娛樂、遠程醫療等，只要戴上眼鏡與耳機連結網路，隨時隨地可即時串流並獲得訊息。蘇貞昌強調，蔡英文總統特別在意遠距教學及數位教學，藉由此次疫情，希望能大力推動，讓各地學校都可運用相關的設備軟體。蘇貞昌參訪時看見工作人員配戴防疫頭盔新科技，因頭盔視線所及來往對象的體溫皆會投影至大螢幕，他形容有如「移動式體溫計」。另外一方面，AR眼鏡也可應用於「智慧製造」、「智慧展館」等，360度環景文化藝術讓畫作不再是平面，讓觀賞者宛如置身其中，蘇貞昌戴上AR眼鏡後大為讚嘆，手指還在空中比劃杯子的位置，彷彿置身於梵谷名畫中。