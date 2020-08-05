中秋月餅早鳥開賣　老味道的新滋味　包裝走設計風且環保

中秋佳節最具代表性的伴手禮「月餅」，今年口味更多元外，包裝也極具設計風及環保概念﹔英迪格酒店以港都旅人視角出發，外盒以充滿旅行回憶的提箱做視覺意象；舊振南經典綠豆椪推出奢華版「松露及可可」口味；高雄翰品酒店以廣式月餅為主，包裝盒則運用傢飾品概念，搖身一變成為家居收納盒。



▲迪格酒店以港都旅人視角出發，月餅外盒就像是一個充滿旅行回憶的提箱。（圖／英迪格酒店提供）

英迪格酒店「月之紛彩-中秋小提箱」內含廣式油皮、日式桃山皮，及台式酥皮3款餅皮共6入小月餅，為增加月餅口味層次，多次調整內饀比例，選出白蓮蓉蛋黃、天香椒麻子、洛神蔓越莓、碳焙烏龍茶、魯肉綠豆椪等5種餡料。





不僅口味獨具創意，蓋滿旅行戳章的小提箱外盒，象徵經過不同文化、民情交流，保存了一整箱的寶物要送給珍貴的親友品嚐，小提箱還能變成實用又新潮的面紙盒﹔8月底前訂購並完成付款，可享早鳥優惠。



▲舊振南經典人氣綠豆椪，特別推出奢華版「松露及可可」口味。（圖／舊振南提供） 舊振南中秋禮盒傳統風味有了新元素，經典人氣綠豆椪，特別推出松露及可可口味，「奢華松露綠豆椪」嚴選頂級松露油與松露鹽，與香菇拌炒後揉入精製綠豆沙餡中，蕈菇的鹹香搭配綠豆的清香，融合成獨特的韻味；「頂級可可綠豆椪」嚴選殿堂級法芙娜莊園可可，淡雅的綠豆沙內餡包裹著醇郁花果香可可，品嚐苦甜的優雅美味﹔搭配精緻木盒設計，質感美味兼具，全台門市限量販售。



▲翰品酒店月餅禮盒包裝設計落實「持續使用」的觀念，搭配方形經典的托特包提袋，讓傳統月餅添加時髦感。（圖／翰品酒店提供）

高雄翰品酒店月餅禮盒嚴選天然食材、融合中西特色，共有棗泥蛋黃、豆沙栗子、鳳梨奶黃、桂圓鳳梨4種口味，口感紮實綿密，內餡豐富不油膩。包裝設計落實「持續使用」的觀念，中秋禮盒也是家居收納盒，搭配方形經典的托特包提袋，讓傳統月餅添加時髦感。即日起至9月11日前訂購，可享早鳥優惠。



