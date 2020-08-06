父親節團聚享家庭時光　各式美食滿足爸爸味蕾

父親節即將來臨，除了買禮物獻給爸爸驚喜，全家聚餐吃美食也是超開心﹔夢時代有8家火鍋餐廳滿足愛鍋一族需求；漢神巨蛋推出偽出國美食之旅「忠清南道韓國物產展」集結街邊美食及各式人氣商品；和逸飯店規劃夏日高空海陸主餐優惠、帥氣老爸同行用餐折扣；Global Mall新左營車站主打人氣伴手禮。



▲國人愛吃的「火鍋」夢時代就有8家鍋物類型餐廳可以選擇，滿足愛鍋一族需求。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.06） 父親節聚餐需求增加，而國人愛吃的「火鍋」，夢時代就有8家鍋物類型餐廳可以選擇，其中「和牛祭鍋物放題」是全台首家主打和牛鍋物結合日本祭典美食的吃到飽餐廳，另外還有星野肉肉鍋、新這一鍋、新馬辣、聚北海道昆布鍋、千荷田、劉家酸白菜火鍋及Mo-Mo-Paradise等，除推出各式組合套餐外，持百貨聯名卡至指定餐廳「提前」歡慶父親節，另享平日優惠。



▲「忠清南道韓國物產展」集結街邊美食、韓劇話題商品、超人氣伴手禮等。(圖／記者陳美嘉攝，2020.08.06） 漢神巨蛋即日起至8月12日「忠清南道韓國物產展」街邊美食、韓劇話題商品、超人氣伴手禮，一次搬到消費者面前，其中包括老饕首選「咚雞咚雞、韓式飯捲、現烤海苔酥」、當紅白飯小偷「辣味螃蟹醬」、「醬油醃螃蟹」；當然也有韓迷最愛的「濃郁牛骨湯」、「現做泡菜」、「蜂蜜紅蔘切片」，以及紅遍全球的國民牛奶「香蕉牛奶系列」等，8月8日更邀請到韓國達人現場示範「韓式海苔飯捲料理」。



▲和逸飯店規劃夏日高空海陸主餐優惠、帥氣老爸同行用餐折扣。（圖／和逸飯店提供） 和逸飯店高雄中山館30樓Cozzi THE Roof，即日起至8月底推出「樂夏海陸主餐超值3選2」，主打8盎司美國頂級肋眼牛排、香烤戰斧豬排、香煎鮭魚搭澳洲明蝦，還可搭配輕食自助吧自由享用，針對8月份的最佳男主角「爸爸」更規劃88饗宴月，帶老爸一起用餐同享折扣。





近期全新改裝的Global Mall新左營車站伴手禮專區推出超值優惠，包括「新東陽」鳳梨酥、珍珠奶茶太陽餅、「塔吉特千層蛋糕」推出大丈夫、男子漢限定款，或是買份高雄在地「超大食品」特厚蜜汁豬肉乾陪老爸喝茶享零食。



