佯稱檢察官詐騙　大甲警逮捕罕見姓氏車手

姓民眾

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大甲警分局大甲派出所

玲」姓

研判這是一起假冒檢警面交的詐騙手法，所長謝慶家成專案小組，全力緝捕該詐騙車手，立即至詐騙集團指定林民交付款項的地點埋伏，待假冒員警之詐騙集團車手至現場取款時，埋伏員警一擁而上，逮捕該玲姓面交車手。

警方表示，該名玲姓面交車手說自己近來因工作不順遂，鋌而走險擔任車手一職， 原以為在大甲市區小巷中面交很安全，卻沒想到仍遭警方逮捕。

大甲警分局長李建興指出，警方將持續加強相關勤務作為外， 更提醒民眾遇任何有關交付金錢的問題， 如有可疑請立即撥打110或165諮詢，呼籲民眾要提高警覺， 除不心存貪念外，遇事勿急、勿躁、多思考、詳查證，避免一時失慮蒙受損失。

另外，