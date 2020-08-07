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佯稱檢察官詐騙　大甲警逮捕罕見姓氏車手

記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-08-07 14:50:00

▲大甲警方至詐騙集團指定交付款項地點埋伏，待車手取款時，一舉逮捕面交「玲」姓車手。(圖／警方提供2020.8.7)
▲大甲警方至詐騙集團指定交付款項地點埋伏，待車手取款時，一舉逮捕面交「玲」姓車手。(圖／警方提供2020.8.7)
台中市大甲區林姓民眾接獲佯稱檢察官的詐騙電話，稱其涉及刑案，需準備40萬元交付警方保管，嚇得不知所措，向警方報案大甲警分局大甲派出所獲報後，至詐騙集團指定交付款項地點埋伏，待車手取款時，一舉逮捕面交「玲」姓車手。

大甲派出所指出，8月5日接獲林姓民眾報案，研判這是一起假冒檢警面交的詐騙手法，所長謝慶家成專案小組，全力緝捕該詐騙車手，立即至詐騙集團指定林民交付款項的地點埋伏，待假冒員警之詐騙集團車手至現場取款時，埋伏員警一擁而上，逮捕該玲姓面交車手。

警方表示，該名玲姓面交車手說自己近來因工作不順遂，鋌而走險擔任車手一職， 原以為在大甲市區小巷中面交很安全，卻沒想到仍遭警方逮捕。 

大甲警分局長李建興指出，警方將持續加強相關勤務作為外， 更提醒民眾遇任何有關交付金錢的問題， 如有可疑請立即撥打110或165諮詢，呼籲民眾要提高警覺， 除不心存貪念外，遇事勿急、勿躁、多思考、詳查證，避免一時失慮蒙受損失。

另外，根據內政部警政署評比，台中市警局去年「肅槍」、「緝毒」、「掃黑」、「打詐」等治安重點工作成績高居六都之冠。今年1到6月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項發生數均為六都最低，與去年同期比較，發生數減少、破獲數增加。大甲警分局將持續規劃「打詐」勤務，以維轄內治安。

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關鍵字

車手 大甲警分局 大甲派出所 詐騙 詐騙集團

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