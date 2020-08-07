佯稱檢察官詐騙　大甲警逮捕罕見姓氏車手

大甲派出所指出，8月5日接獲林姓民眾報案，研判這是一起假冒檢警面交的詐騙手法，所長謝慶家成專案小組，全力緝捕該詐騙車手，立即至詐騙集團指定林民交付款項的地點埋伏，待假冒員警之詐騙集團車手至現場取款時，埋伏員警一擁而上，逮捕該玲姓面交車手。
警方表示，該名玲姓面交車手說自己近來因工作不順遂，鋌而走險擔任車手一職， 原以為在大甲市區小巷中面交很安全，卻沒想到仍遭警方逮捕。
大甲警分局長李建興指出，警方將持續加強相關勤務作為外， 更提醒民眾遇任何有關交付金錢的問題， 如有可疑請立即撥打110或165諮詢，呼籲民眾要提高警覺， 除不心存貪念外，遇事勿急、勿躁、多思考、詳查證，避免一時失慮蒙受損失。
另外，根據內政部警政署評比，台中市警局去年「肅槍」、「緝毒」、「掃黑」、「打詐」等治安重點工作成績高居六都之冠。今年1到6月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項發生數均為六都最低，與去年同期比較，發生數減少、破獲數增加。大甲警分局將持續規劃「打詐」勤務，以維轄內治安。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995