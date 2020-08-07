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「終」身大事自己做主　嘉榮辦預立醫療照護諮商

記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-08-07 17:20:00

▲臺中榮總嘉義分院建預立醫療照護諮商（ACP）服務，讓自己可以預先決定自己最終要走的方式，走得有尊嚴。（圖／嘉義榮民分院提供)
▲臺中榮總嘉義分院建預立醫療照護諮商（ACP）服務，讓自己可以預先決定自己最終要走的方式，走得有尊嚴。（圖／嘉義榮民分院提供)
前總統李登輝先生因多重器官衰竭，離世前雖經醫院說明病情難好轉，但沒人敢做出「拔管」決定，最後夫人曾文惠在決定停止用藥後安詳離世臺中榮總嘉義分院建預立醫療照護諮商（ACP）服務，讓自己可以預先決定自己最終要走的方式，能夠走的有尊嚴、沒有痛苦。

嘉義分院表示，嘉義地區老年人口居多，正是許多家庭需要面對生命走向終點的抉擇，在醫院病房內或急診室，實務上也常發現，類似前總統李登輝先生的狀況，病患面臨無法治癒，現有處置無治療實益，但家屬不捨，故持續以藥物或儀器維持生命徵象，時有所見，所以預約美好善終的告別，可以透過醫療照護諮商，事先安排屬於自己的醫療決定。

嘉榮老人醫學科羅大維主任說，嘉榮是嘉義市第一個開設預立醫療照護諮商中心的醫療機構，中心結合家庭醫學科洪恩琪醫師，及相關緩和醫療團隊，藉預立醫療諮商門診，讓具行為能力者由家屬陪同，一同進行醫療照護諮商，討論「終」身大事。

羅大維指出，針對未來處於特定臨床條件、意識昏迷或無法清楚表達意願時，期待如何獲得提供適當照護方式，以及意願人是否接受或拒絕維持生命之治療、人工營養及流體餵養等問題，經過充分溝通討論，預立醫療決定(AD)，自己決定想要的人生句點。

▲臺中榮總嘉義分院建預立醫療照護諮商（ACP）服務，讓自己可以預先決定自己最終要走的方式。(圖／嘉義榮民分院提供)
▲臺中榮總嘉義分院建預立醫療照護諮商（ACP）服務，讓自己可以預先決定自己最終要走的方式。(圖／嘉義榮民分院提供)
嘉榮說，「預立醫療決定」的執行程序非常謹慎，病人必須符合末期病人、不可逆轉之昏迷、永久植物人、極重度失、其他疾病痛苦難以承受、無法治癒且無其他合適之醫療解決方法之疾病(例如：漸凍人-肌萎縮性脊髓側索硬化症）等5款臨床條件，同時還要經過2位相關專科醫師，及至少2次緩和醫療團隊照會評估後，均符合條件，才會進行病患先前自行預立醫療決定若不符合，醫療團隊仍會依醫療常規進行必要之急救措施及治療。

李世強院長指出，醫療團隊重視病人自主權，鼓勵民眾可偕同家屬一起進行預立醫療照護諮商，並預作相關醫療決定，「終」身大事自己做主。

關鍵字

ACP 臺中榮總嘉義分院 李世強 曾文惠 羅大維 李登輝 預立醫療照護諮商

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