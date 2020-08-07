「終」身大事自己做主　嘉榮辦預立醫療照護諮商

嘉義分院表示，嘉義地區老年人口居多，正是許多家庭需要面對生命走向終點的抉擇，在醫院病房內或急診室，實務上也常發現，類似前總統李登輝先生的狀況，病患面臨無法治癒，現有處置無治療實益，但家屬不捨，故持續以藥物或儀器維持生命徵象，時有所見，所以預約美好善終的告別，可以透過醫療照護諮商，事先安排屬於自己的醫療決定。
嘉榮老人醫學科羅大維主任說，嘉榮是嘉義市第一個開設預立醫療照護諮商中心的醫療機構，中心結合家庭醫學科洪恩琪醫師，及相關緩和醫療團隊，藉預立醫療諮商門診，讓具行為能力者由家屬陪同，一同進行醫療照護諮商，討論「終」身大事。
羅大維指出，針對未來處於特定臨床條件、意識昏迷或無法清楚表達意願時，期待如何獲得提供適當照護方式，以及意願人是否接受或拒絕維持生命之治療、人工營養及流體餵養等問題，經過充分溝通討論，預立醫療決定(AD)，自己決定想要的人生句點。
嘉榮說，「預立醫療決定」的執行程序非常謹慎，病人必須符合末期病人、不可逆轉之昏迷、永久植物人、極重度失、其他疾病痛苦難以承受、無法治癒且無其他合適之醫療解決方法之疾病(例如：漸凍人-肌萎縮性脊髓側索硬化症）等5款臨床條件，同時還要經過2位相關專科醫師，及至少2次緩和醫療團隊照會評估後，均符合條件，才會進行病患先前自行預立醫療決定﹔若不符合，醫療團隊仍會依醫療常規進行必要之急救措施及治療。
李世強院長指出，醫療團隊重視病人自主權，鼓勵民眾可偕同家屬一起進行預立醫療照護諮商，並預作相關醫療決定，「終」身大事自己做主。