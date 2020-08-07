「新北市音樂劇節」4團隊接力上演　激發新生代創作潛力

新北市政府文化局表示，新北市藝文中心自2016年開始辦理「新北市音樂劇節」，逐步打造音樂劇演出及創作人才的發展基地，今年度規劃一連串最MIT的演出與活動，並特別邀請躍演、AM創意、刺點創作工坊及C MUSICAL製作4組國內音樂劇專業團隊帶來精彩音樂劇作品，接力上演。
首先登場的是躍演劇團的《麗晶卡拉OK 的最後一夜》，由金牌導演曾慧誠、金鐘編劇詹傑、傳藝金曲獎得主李哲藝聯手打造﹔金鐘常勝得主澎恰恰反串飾演麗晶卡拉OK老闆娘陳麗卿，在收店前的最後一夜，麗卿忽然想點首歌，唱出自己的人生，每場演出還特別邀請神祕嘉賓擔任麗晶卡拉OK的關門客，為本劇寫下不同的故事結局。
接著由AM創意帶來臺灣首齣動畫音樂劇《小兒子報告！沙發有黑洞》，由鬼才導演吳維緯、《通靈少女》編劇林孟寰、音樂總監黃韻玲聯手轉譯駱以軍經典同名的散文作品﹔此外，刺點創作工坊將再度推出曾三度改版均完售的口碑之作—《幕後傳奇─苦魯人生》，全劇以譏諷荒謬的喜劇手法，揭露基層劇場技術人員酸甜苦辣、不為人知的一面，扶正小人物，向幕後英雄致敬。
最後壓軸的是C MUSICAL製作的全新作品《我的上海天菜》，敘述劇中女主角Renee開展新的人生故事，在愛情裡追尋她的「天菜」，將會是一齣具有音樂劇張力的作品，期望帶給觀眾不同的感受。