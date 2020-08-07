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「新北市音樂劇節」4團隊接力上演　激發新生代創作潛力

記者宋原彰/新北報導
calendar_today2020-08-07 16:47:17

▲新北市政府文化局今年再度與音樂劇團隊「台南人劇團」合作，由劇團藝術總監呂柏伸擔任總策展人，規劃一系列原創音樂劇節目。（圖／新北市文化局提供）
▲新北市政府文化局今年再度與音樂劇團隊「台南人劇團」合作，由劇團藝術總監呂柏伸擔任總策展人，規劃一系列原創音樂劇節目。（圖／新北市文化局提供）
「2020新北市音樂劇節」今（7）日在市府舉行記者會，新北市政府文化局今年再度與音樂劇團隊「台南人劇團」合作，由劇團藝術總監呂柏伸擔任總策展人，規劃一系列原創音樂劇節目，激發新生代音樂劇創作者發揮創作潛力9月5日起至12月5日在新北市藝文中心辦理。

新北市政府文化局表示，新北市藝文中心自2016年開始辦理「新北市音樂劇節」，逐步打造音樂劇演出及創作人才的發展基地，今年度規劃一連串最MIT的演出與活動，並特別邀請躍演、AM創意、刺點創作工坊及C MUSICAL製作4組國內音樂劇專業團隊帶來精彩音樂劇作品，接力上演。

▲新北市政府文化局今年再度與音樂劇團隊「台南人劇團」合作，由劇團藝術總監呂柏伸擔任總策展人，規劃一系列原創音樂劇節目。（圖／新北市文化局提供）
▲新北市政府文化局今年再度與音樂劇團隊「台南人劇團」合作，由劇團藝術總監呂柏伸擔任總策展人，規劃一系列原創音樂劇節目。（圖／新北市文化局提供）
首先登場的是躍演劇團的《麗晶卡拉OK 的最後一夜》，由金牌導演曾慧誠、金鐘編劇詹傑、傳藝金曲獎得主李哲藝聯手打造金鐘常勝得主澎恰恰反串飾演麗晶卡拉OK老闆娘陳麗卿，在收店前的最後一夜，麗卿忽然想點首歌，唱出自己的人生，每場演出還特別邀請神祕嘉賓擔任麗晶卡拉OK的關門客，為本劇寫下不同的故事結局。

接著由AM創意帶來臺灣首齣動畫音樂劇《小兒子報告！沙發有黑洞》，由鬼才導演吳維緯、《通靈少女》編劇林孟寰、音樂總監黃韻玲聯手轉譯駱以軍經典同名的散文作品此外，刺點創作工坊將再度推出曾三度改版均完售的口碑之作—《幕後傳奇─苦魯人生》，全劇以譏諷荒謬的喜劇手法，揭露基層劇場技術人員酸甜苦辣、不為人知的一面，扶正小人物，向幕後英雄致敬。

最後壓軸的是C MUSICAL製作的全新作品《我的上海天菜》，敘述劇中女主角Renee開展新的人生故事，在愛情裡追尋她的「天菜」，將會是一齣具有音樂劇張力的作品，期望帶給觀眾不同的感受。

關鍵字

新北市政府文化局 台南人劇團 音樂劇 新北市音樂劇節 新北市藝文中心

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