環保犯罪和電鍍廢水　新北市府和地檢署聯手查緝嚴懲

這項交流會邀請環保署環境督察總隊北區環境督察大隊、警政署保七刑警大隊、調查局新北市調查處及市府警察局、水利局、環保局等機關共同研討及交流，希望透過府、檢、調、警共同合作發揮綜效，對於違法業者強力執法迎頭痛擊。
這次會議由新北地檢署楊唯宏檢察官主講「查緝電鍍廢水之法律問題」、環保署環境督察總隊北區環境督察大隊許正雄副大隊長分享「水污染查核實務與案例分享」、調查局新北市調查處黃國義副主任主談「查察電鍍廢水橫向統合事宜」，最後由新北市政府環境稽查重案組許銘志執行秘書分享「跨機關查緝都會型環保犯罪之經驗分享」，希望透過跨機關之經驗交流，組成環保犯罪查緝聯繫平台，整合資源運用，提昇查緝環保犯罪成效。
新北市副市長謝政達表示，守護新北的環境安全是非常重要的工作，透過新北環境稽查重案組的成立，進一步強化環境犯罪稽查及跨機關的通力合作，並以五股垃圾山、破壞國土及電鍍廢水專案等作為重點打擊目標。
謝政達指出，搜索過程中親眼見到不法業者將未經處理的廢水繞流排入公共下水道系統，造成下水道腐蝕，更曾導致水利局委外的施工廠商員工去世，實在令人心痛，未來對於不法業者絕對沒有妥協空間，一定予以嚴懲。謝政達也宣布，未來新北市內建築物只要有電鍍製程的行業，均不得納入公共污水下水道系統，避免類似情形再度發生。
新北地檢署王文德檢察長在致辭時表示，環保問題之態樣繁多，犯罪手段益趨精密，甚至有集團化、組織化現象，須靠檢、調、警、環聯手合作，才能有效打擊環保犯罪，藉由這次會議加強聯繫平台運作，建立緊急通報系統，展現司法、行政、調查、警察對於查緝環保犯罪的決心，一同為環境維護努力。