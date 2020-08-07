影／北貢寮、中王功、南墾丁　2020王功漁火節今夏登場　

「2020王功漁火節」將於15、16日登場，今年首次結合樂輕旅行，還有烤蚵、海洋音樂會、煙火秀、光影燈祭等七大主軸活動，彰化縣長王惠美今（7）日在暖場會上說，趁著國內旅遊熱潮期間，希望能引來更多遊客到彰化王功一遊，體驗彰化在地的美景與特色，促進彰化在地觀光。

▲小朋友精彩海洋之舞為2020王功漁火節啟動會揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.07）

彰化縣內一年一度的暑假活動「2020王功漁火節」下周末將在王功熱鬧登場，今年將在8月15日、16日熱鬧登場，彰化縣政府特別規劃了七大主軸活動，其中新亮點是「樂活輕旅行」。

王惠美表示，這七條充滿在地特色的海陸旅遊路線，民眾可以體驗一日漁夫、放牧畜牧場樂趣、搭乘全台唯一的海牛、種植水耕蔬菜、認識羊咩咩、手做蕎麥麵和蚵藝DIY等活動，將於8月10日上午10點開放網路報名，讓民眾參加王功漁火節不只是看煙火和表演，更能深度體驗鄉村文化。

▲彰化樂團宋德鶴熱情演出。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.07）

王惠美介紹今年的活動有七大類，包括福海宮祈福、海洋音樂祭，以及燈火祭，還有今年特別有的抽抽樂以及農業輕旅行，過去大家非常喜歡的烤蚵，今年也擴大舉辦，歡迎鄉親大朋友帶小朋友，來王功欣賞夕照，聽音樂會。

海洋音樂會首日有陳昇與新寶島康樂隊、金曲獎最佳新人OZI、廟會動感女神曾甜、快嘴饒舌女歌手呆寶靜、彰化樂團宋德鶴熱情演出，第二天則有彰化藝人陳隨意、新生代創作嘻哈屁孩」鎮、流行音樂男歌手Morrison馬仕釗、人氣歌手李嫣，以及金曲獎最佳台語專輯獎茄子蛋擔任壓軸表演。

▲這次活動還結合王功美食地圖合作商家，消費滿200元就可以兌換刮刮券。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.07）

這次活動還結合王功美食地圖合作商家，消費滿200元就可以兌換刮刮券，除了可以兌換現金抵用券、夏日消暑禮、產業體驗禮，還可以參加海洋音樂會摸彩。縣府為了有效疏通人潮，提供定點免費接駁車，每天早上9點到晚上11點為止，今年也規劃由彰化火車站到王功福海宮的直達專車，歡迎民眾多加利用。

彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，今年上半年受疫情影響，民眾都悶在家不能趴趴走，下半年相信民眾將會有報復性消費，漁會負責設立百餘攤美食名產小吃攤位，並且可以使用三倍振興券消費，漁會也加碼舉辦8吋以上的大型煙火秀。