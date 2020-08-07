影／彰化榮家手作DIY活動　歡慶父親節

幸福溫馨的父親節到來，國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家在父親節前夕，今（7）日特別辦理手工藝活動，邀請住民長輩們一起動手DIY，製作自己專屬的零錢包及造型娃娃，增加肌肉之訓練，並增添生活樂趣。

▲活動開始，長輩們一一打開材料包，開心地檢視手中物件，拿到零錢包的長輩，一針一線將兩片不織布主體慢慢縫合。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.07）

一年一度父親節將至，彰化榮家邀請住民長輩們一起動手DIY，輔導組長陳倩洵說，我國父親節的起源，可追溯到對日抗戰時，因為戰士們的為國捐軀，讓許多家庭失去了父親，抗戰勝利後，於民國34年8月8日這天，上海各界名流紳士發起了慶祝活動，聯名請上海市政府轉呈南京中央政府，定「爸爸」諧音的8月8日為父親節，以表達對父親的敬重和思念。

活動開始，長輩們一一打開材料包，開心地檢視手中物件，拿到零錢包的長輩，一針一線將兩片不織布主體慢慢縫合，之後拆下切割好的配飾，黏貼到主體上，再掛上掛勾，就完成了貓頭鷹、企鵝、老虎等零錢包；另部分長輩則是拿到毛線球與毛根，也紛紛黏上動動眼、鬍鬚及帽子，再裁剪毛根當手腳，組成了可愛的爸爸人偶。結束後，大家開心地展示彼此成品，相互欣賞，愛不釋手。

▲伯伯興奮地把零錢包掛在手提包上展示給大家，並說藉由自己親手縫製零錢包。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.07）

涂伯伯興奮地把零錢包掛在手提包上展示給大家，並說藉由自己親手縫製零錢包，除了可以享受手作的樂趣，完成的作品又富有實用性，真是一舉二得；而葉伯伯則是小心翼翼捧著組合而成的人偶，大方讓同仁拍照，還說照片一定要給他，他要放在書桌前留念。

彰化榮家主任史浩誠表示，每個家庭裡都有辛勞為家在外打拼的爸爸，榮家裡頭也住著一群勞苦功高榮民伯伯，早期為國家奉獻犧牲，戮力建設臺灣，才有今日復甦繁榮的臺灣寶島，如同是家庭中最重要的肩膀，撐起國家最重要的支柱。在這別具意義的父親節慶活動中，除了彰顯榮民伯伯對國家的卓越貢獻外，更是表達「沒有爸爸哪裡來的家庭，沒有榮民伯伯哪裡來國家」感恩的心。

▲一年一度父親節將至，彰化榮家邀請住民長輩們一起動手DIY。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.07）

史浩誠說，榮家的長輩們早年多經歷過抗日戰爭，希望藉著此次活動，能讓他們開心地歡度屬於自己的節日。