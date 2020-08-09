兒童包皮過長怎麼辦？自動包皮槍協助弟弟出人頭地

暑假到了，許多小男孩的家長都會有個疑問，是不是該帶小朋友到醫院割包皮？亞東醫院小兒外科醫師夏肇聰表示，不一定每位兒童都需要割包皮，但有研究指出，未割包皮者會有比較高機率得到泌尿道感染、陰莖癌以及讓配偶得到子宮頸癌等，家長千萬不要輕忽。





暑假常被醫師戲稱是包皮的豐收季，需面對家長對孩童「小弟弟」的許多疑問，像包皮是不是過長？要不要割包皮？什麼時侯割包皮比較好等問題，亞東醫院小兒外科夏肇聰醫師表示，日前就有一位8歲陳小朋友因包皮紅腫到門診就醫，經抗生素治療後發現有九成的包皮發生沾粘，所以立刻安排包皮環切手術。





夏肇聰表示，包皮過長或包莖其實分成好幾種，包莖是指包皮無法退到冠狀溝，露出整個龜頭，大約有95%的新生男嬰都會有包莖，這是生理性的，不需要擔心，一般來說大概到3歲的時侯，就能夠退到冠狀溝；如果不行，才是包莖，此時才建議就醫。





夏肇聰說，醫師通常會先使用類固醇藥膏局部塗抹2－4週讓皮變薄，嘗試慢慢地推出龜頭，因為包莖有可能會引發包皮龜頭炎、甚至是泌尿道感染；但如果有些男孩包皮跟龜頭發生沾黏，無論如何都推不出來，就會建議包皮環切術，也就是一般所說的「割包皮」。





夏肇聰指出，根據美國小兒科醫學會建議，如果反覆的包皮龜頭炎或泌尿道感染就可以進行包皮環切術，也有研究指出未割包皮者會有比較高機率得到泌尿道感染、陰莖癌及配偶得到子宮頸癌等。



▲亞東醫院小兒外科除了改良式包皮環切術外，也引進了包皮自動切割吻合器（包皮槍，示意圖），減少手術時間。(圖/亞東醫院提供) 亞東醫院小兒外科除了改良式包皮環切術外，也引進了包皮自動切割吻合器（包皮槍），減少手術時間，術後醫院也提供使用防沾黏的敷料，讓整個龜頭都露出並包上敷料，恢復快，更減輕疼痛感。





夏肇聰表示，除了包莖的問題外，兒童也有可能有「包埋性陰莖」的問題，這會看不見兒童的陰莖，包皮呈現金字塔狀，建議及早進行手術，以免影響發育；夏肇聰說，不一定每位兒童都需要割包皮，但如果父母對小孩的「小弟弟」有什麼疑問的話，建議找小兒外科醫師諮詢。



