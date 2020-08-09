🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

兒童包皮過長怎麼辦？自動包皮槍協助弟弟出人頭地

記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-08-09 15:00:00

▲亞東醫院小兒外科夏肇聰醫師表示，不一定每位兒童都需要割包皮。(圖/亞東醫院提供)
▲亞東醫院小兒外科夏肇聰醫師表示，不一定每位兒童都需要割包皮。(圖/亞東醫院提供)

暑假到了，許多小男孩的家長都會有個疑問，是不是該帶小朋友到醫院割包皮？亞東醫院小兒外科醫師夏肇聰表示，不一定每位兒童都需要割包皮，但有研究指出，未割包皮者會有比較高機率得到泌尿道感染、陰莖癌以及讓配偶得到子宮頸癌等，家長千萬不要輕忽。

暑假常被醫師戲稱是包皮的豐收季，需面對家長對孩童「小弟弟」的許多疑問，像包皮是不是過長？要不要割包皮？什麼時侯割包皮比較好等問題，亞東醫院小兒外科夏肇聰醫師表示，日前就有一位8歲陳小朋友因包皮紅腫到門診就醫，經抗生素治療後發現有九成的包皮發生沾粘，所以立刻安排包皮環切手術。

夏肇聰表示，包皮過長或包莖其實分成好幾種，包莖是指包皮無法退到冠狀溝，露出整個龜頭，大約有95%的新生男嬰都會有包莖，這是生理性的，不需要擔心，一般來說大概到3歲的時侯，就能夠退到冠狀溝；如果不行，才是包莖，此時才建議就醫。

夏肇聰說，醫師通常會先使用類固醇藥膏局部塗抹2－4週讓皮變薄，嘗試慢慢地推出龜頭，因為包莖有可能會引發包皮龜頭炎、甚至是泌尿道感染；但如果有些男孩包皮跟龜頭發生沾黏，無論如何都推不出來，就會建議包皮環切術，也就是一般所說的「割包皮」。

夏肇聰指出，根據美國小兒科醫學會建議，如果反覆的包皮龜頭炎或泌尿道感染就可以進行包皮環切術，也有研究指出未割包皮者會有比較高機率得到泌尿道感染、陰莖癌及配偶得到子宮頸癌等。

▲亞東醫院小兒外科除了改良式包皮環切術外，也引進了包皮自動切割吻合器（包皮槍），減少手術時間。(圖/記者康子仁攝)
▲亞東醫院小兒外科除了改良式包皮環切術外，也引進了包皮自動切割吻合器（包皮槍，示意圖），減少手術時間。(圖/亞東醫院提供)
亞東醫院小兒外科除了改良式包皮環切術外，也引進了包皮自動切割吻合器（包皮槍），減少手術時間，術後醫院也提供使用防沾黏的敷料，讓整個龜頭都露出並包上敷料，恢復快，更減輕疼痛感。

夏肇聰表示，除了包莖的問題外，兒童也有可能有「包埋性陰莖」的問題，這會看不見兒童的陰莖，包皮呈現金字塔狀，建議及早進行手術，以免影響發育；夏肇聰說，不一定每位兒童都需要割包皮，但如果父母對小孩的「小弟弟」有什麼疑問的話，建議找小兒外科醫師諮詢。

關鍵字

亞東醫院小兒外科夏肇聰醫師 亞東醫院 包皮 包皮槍 包莖

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR](台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

(台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽