彰縣道139線事故不斷　警祭出殺手鐧

警方調查，鍾姓騎士（48歲），9日上午10點40分騎重型機車行經芬園鄉大彰路（139線），不小心自摔，機車衝上邊坡，撞上櫻花樹，機車橫摔、人也瞬間飛出撞落地面，彰化縣消防局芬園分隊和彰化警分局都緊急搶往處理，將騎士送彰基急救。
芬園鄉139線大彰路上25K處，一輛重型機車，不慎自摔，機車全毀，機車士是被送醫急救，從事故現場狼藉的現況可見車速之快，芬園鄉民楊經國說，縣道139線一直以來都是許多重機騎士及單車好手的馳騁聖地，如今車禍事故頻傳，死傷事故不斷發生，警、監等相關單位應正視。
警方說，這起車禍發生在瞬間，機車駛離車道，直衝邊坡，撞上櫻花樹，機車就卡在樹幹間，消防救難人員初步研判騎士左腿可能骨折，但全身沒有外傷，不敢大意，以長背板固定上救護擔架，後送到彰化基督教醫院。警方說，騎士沒有酒駕，肇事原因還待進一步調查。
彰化縣道139線今年5月下旬才傳出立委黃秀芳座車，遭對向自小客車越線衝撞，導致1死2傷意外，6月6日凌晨又傳出重機與自小客車擦撞意外，彰化縣道139被封為「最陰路段」，為了杜絕車禍意外再發生，今年相關單位已於21K處裝設固定桿測速器，半年來共計取締三千多件超速，業績高居全縣10大測速桿排行榜第4名。