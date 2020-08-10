食物冷藏有學問　嘉義縣拍影片教你怎麼冰

縣府表示，冰箱是最重要的食物儲存設備，民眾以為食材放進冰箱就能長久保鮮，食物｢冰｣起來就對了，尤其年節期間冰箱永遠｢滿檔｣，卻不知冰箱溫度、食物存放的位置、方式，都會影響食物的安全衛生，不當的存放方式，不但影響冰箱的保鮮功能，甚至造成健康影響及疾病。
嘉義縣社區營養師走遍18鄉鎮社區和據點，意外發現鄉親對冰箱及食物的存放，普遍缺乏正確觀念，因此說學逗趣的以「阮ㄟ冰箱」為主題拍攝系列影片，內容包括冰箱冷凍、冷藏庫，食物存放位置、方式，同時結合失智症宣導，運用冰箱儲存單，避免食材堆積，讓大家都能吃得新鮮健康又安心。
營養師提醒，冷凍庫食物保存，｢熟上生下｣如貢丸、水餃等不會出水的食物則放在上層，新鮮的魚或雞肉，有血水的生食放冷凍下層，避免血水滴到下方造成相互汙染；冷藏區由上而下依食物乾淨程度擺放，第一層放置切好洗淨的水果及即食食品，第二層放剩餘的飯菜或需複熱的食物，第三、四層則放未洗、未切的蔬果，冰箱儲藏最多8分滿，且留意溫度及定時清潔。
衛生局代理局長趙紋華表示，「阮ㄟ冰箱」系列4部影片會陸續播出，營養師也會進到社區宣導，提醒鄉親做好冰箱儲藏，才能避免食物交叉汙染及食品中毒風險，確保家人飲食的健康與安全。