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雙溪美景一日遊　賞荷花睡蓮躬逢其時

記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-08-10 21:30:00

▲荷花田上搭起浮動棧道，不管是穿梭於荷花田埂間或是走入荷花田中，都能以不同的角度賞荷。(圖/新北市政府景觀處提供)
▲荷花田上搭起浮動棧道，不管是穿梭於荷花田埂間或是走入荷花田中，都能以不同的角度賞荷。(圖/新北市政府景觀處提供)
新北雙溪區好山好水構築成的質樸美景，加上夏日盛開的荷花及睡蓮，吸引不少遊客造訪，成為新一代的文青景點，位於雙溪區台2丙線16.3公里處的雙溪上林荷花園，面積廣達7.5公頃，今年以「2020新北稼日蒔光－戀戀雙溪荷所在」為主題舉辦活動至8月底值得一遊。

「戀戀雙溪荷所在」活動主打晝觀荷花、夜賞蓮花，目前荷花花期雖接近尾聲，但睡蓮正值盛開期，花田上還搭起了浮動棧道，不管是穿梭於田埂間或是走入睡蓮池中，都能以不同的角度賞花，將美照帶回家。

▲旅人們能穿梭在荷花田中拍美照
▲遊客穿梭在荷花田中拍美照。(圖/新北市政府景觀處提供)
活動現場有各種音樂、舞蹈表演，以及DIY彩繪扇子的體驗活動，還能在這裡選購在地農友地產地銷的友善蔬果，一嚐獨創料理荷花餐、荷花飯糰等特色美食，同時加碼配合七夕情人節於8月22日舉辦「浪漫一下 荷花田幸福音樂會」，在欣賞表演的同時還能一睹荷花不同的面貌。

除了上林荷花園，鄰近的軟橋段親水公園、雙溪車站及雙溪老街，都可配合規劃為雙溪一日遊程，深度體驗雙溪的美。軟橋段親水公園就位於雙溪的基福公路平林段旁，從公路下切僅需步行3分鐘就可抵達溪畔，不但景色優美、溪水清澈，因以生態工法建置並封溪禁漁有成，非常適合三五好友、一家大小夏日來這賞魚、戲水。

雙溪老街有別於一般觀光老街，人潮不多連店家也少，但保留了許多特色的歷史建築，如林益和堂中藥行的百年洋樓、街巷轉角傳統紅磚砌成的老街打鐵舖，再再顯示了歷史的風情，不僅感受到歲月風華，也彷彿看到當年繁盛的榮景。

雙溪車站早期被稱為頂雙溪驛，原為木構造車站，後來因為煤礦產業發達且旅客人數增加，改建為水泥站房，車站因月台及路基較高，所以車站比鐵軌和月台都低，算是其一大特色。

新北市府景觀處長陳進謙表示，雙溪風光好、人文美，推薦大家趁著花季前往觀光體驗。夜間的賞花活動將持續至8月22日，每天晚上7點至9點都會準時點燈，若想一次享受「晝觀荷、夜賞蓮」的美好體驗，建議選擇在傍晚時分前往，不僅兩個願望一次滿足，還能在山林間享受蛙鳴鳥叫，沉浸於雙溪得天獨厚的自然美景。

關鍵字

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