用聲音認識基隆！首創以地景聲音創作　打造基隆專屬歌曲

「基隆時空漫遊指南」由中華民國工業設計協會理事長張漢寧、Verse雜誌總編輯張鐵志與探照文化執行長李明璁擔任策展人，以聲音及音樂作為嶄新的城市策展方式，透過與基隆聲音藝術家－蕭芸安合作，採集基隆海洋港邊漁船聲、廟口夜市攤位叫賣聲等共10種聲音，邀請民眾於「基隆時空漫遊指南」Line官方帳號票選出最有基隆味的聲音。
經過民眾票選後，人氣最高的地景聲音是「大航海時代出口」及「夜市人生」等，這些聲音將與三組音樂創作人創作結合，分別為當紅台語搖滾樂隊─拍謝少年、人氣Chill R&B創作者─雷擎、The Fur. 樂團合成器鍵盤手─沈宣萱，共同打造成充滿基隆港味的城市專屬音樂。
觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，這次結合設計、文化與城市行銷的跨領域策展方式，將延續至明年的城市博覽會，讓世界看見基隆的城市設計力。未來旅客在踏入基隆時，都有機會在交通轉運站及水路郵輪上，聽見這些屬於基隆的環境音樂，讓聽覺成為旅客認識基隆的第一站。
曾姿雯強調，除了聲音地景之外，這次的計畫還有許多呼應歷史場景的裝置藝術設置，目前在要塞司令部眷舍的「沙灣Villa」已經搶先開放參觀，其他的裝置也預計將在8/17全面開放參觀，邀請民眾一起到現場體驗有趣的互動、拍下美照，不僅能認識基隆豐富的歷史，也留下美好的記憶。