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礁溪老爺酒店疑似食品中毒　人體檢體驗出諾羅病毒

記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-08-12 12:08:47

▲礁溪老爺疑似食品中毒驗出諾羅病毒。（圖／翻攝自礁溪老爺酒店官網)
▲礁溪老爺疑似食品中毒驗出諾羅病毒。（圖／翻攝自礁溪老爺酒店官網)
礁溪老爺酒店疑似食品中毒案部分檢驗結果今(12)日出爐，已完成之環境檢體包括刀具、砧板、食品及飲用水檢體計9件檢驗結果為陰性，9件尚在檢驗中，但部分人體檢體驗出諾羅病毒為陽性。

宜蘭縣衛生局長徐迺維今日上午召開記者會公布礁溪老爺酒店疑似食品中毒案部分檢驗結果；徐迺維表示，截至目前，已完成之環境檢體包括刀具、砧板等、以及食品、飲用水檢體檢驗結果均為陰性，不過，部份人體檢體驗出諾羅病毒為陽性。由於食品中毒之確實原因尚在調查中，將等衛生福利部疾病管制署及食品衛生管理署檢驗結果出爐在對外公佈。

▲宜蘭縣衛生局長徐迺維今日上午召開記者會公布礁溪老爺酒店疑似食品中毒案部分檢驗結果。（圖／記者李清貴攝,2020.08.12)
▲宜蘭縣衛生局長徐迺維今日上午召開記者會公布礁溪老爺酒店疑似食品中毒案部分檢驗結果。（圖／記者李清貴攝,2020.08.12)
衛生局表示，倘若確認和食品調查有因果關係，將對業者依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款及同法第44條處辦；另衛生局已要求業者加強員工健康管理、手部衛生管理及落實餐飲製備之衛生管理。

宜蘭縣府衛生局8月4日接獲臺北市政府衛生局通報，民眾於食用礁溪老爺酒店自助餐後發生噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛及發燒等症狀，疑似發生食品中毒事件；衛生局隨即啟動調查，除派員前往該酒店稽查，針對患者與廚工之人體檢體、飯店環境檢體、食品檢體與飲用水進行採檢工作外，並自8月5日起勒令業者停止雲天自助餐供餐；同時也向衛生福利部疾病管制署申請流行病學調查。

對於人體檢體驗出諾羅病毒，礁溪老爺酒店表示，目前員工都沒有症狀，但飯店為慎重起見仍請員工即刻返家休息，也持續關心安排7天後復工並暫時調離供膳場域，館內公共空間也於8月5日第一時間進行自主全面性環境消毒。

此外，飯店也陸續追蹤其他消費者狀況，後續收到消費者回饋亦疑似呈現諾羅病毒陽性症狀，雖目前尚未能追溯病毒感染源頭，但為五星級酒店，卻未能確實提供安全無虞的度假環境，礁溪老爺酒店也對消費者身體不適致上最大歉意。為表達歉意並儘速彌補，飯店已陸續聯繫旅客，凡因此事件受影響之消費者僅須檢具住宿或用餐與就醫單據，飯店將陸續聯繫儘速進行慰問及後續協助，消費者亦可透過各種方式聯繫飯店。

 

關鍵字

檢體 宜蘭縣衛生局 礁溪老爺酒店 食品中毒 諾羅病毒

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