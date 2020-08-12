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睽違85年北港媽祖遊艋舺　艋舺青山宮送大帖邀朝天宮

記者蘇榮泉/雲林報導
calendar_today2020-08-12 14:50:00

▲管理委員會攜帶香、花、燈燭、水果、餅、財帛等「六獻」大禮。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.11）
▲管理委員會攜帶香、花、燈燭、水果、餅、財帛等「六獻」大禮。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.11）
睽違85年的北港媽祖艋舺大遊行，隨著日後皇民化政策推展及戰爭的來臨，活動中斷11日傍晚台北市艋舺青山宮管理委員會攜帶香、花、燈燭、水果、餅、財帛等「六獻」大禮，到北港朝天宮送上大帖，朝天宮董事長蔡咏锝率董監事熱烈歡迎，也期待雙方再續85年前「北港媽祖參贊艋舺青山王祭」盛況。

▲青山宮主委黃清源率領幹部由朝天宮董事長蔡咏锝率董監事陪同參拜。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2020.08.11）
▲青山宮主委黃清源率領幹部由朝天宮董事長蔡咏锝率董監事陪同參拜。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.11）
艋舺青山宮管理委員會主委黃清源指出，1935年（昭和10年）由台博協贊會宣傳部與萬華祭典委員會合辦迎請北港媽祖的活動博覽會期間10月27日，恭迎北港媽祖抵萬華車站，眾多信徒前往迎接，並將媽祖恭奉於龍山寺內，之後在11月17日（舊曆10月22日）萬華青山王祭典當日進行媽祖大遊行活動。

▲睽違85年了，日據時期號稱「台灣第一媽」北港媽祖北上遶境台北城，行經榮町商街的大場面
▲睽違85年了，日據時期號稱「台灣第一媽」北港媽祖北上遶境台北城，行經榮町商街的大場面。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2020.08.11）
黃清源表示，由於當天正好為星期日，加上媽祖遊行活動，因此也帶動了會期結束前博覽會的參觀人潮，台灣博覽會所舉行的媽祖大遊行盛況，隨著日後皇民化政策推展及戰爭的來臨，可說是為日治時期展覽活動與台灣民間宗教祭典結合。

11日傍晚台北市艋舺青山宮管理委員會主委黃清源率領廟方多位幹部、執事、信徒，攜帶香、花、燈燭、水果、餅、財帛等「六獻」大禮，到北港朝天宮送上大帖（邀請函），受到北港朝天宮董事長蔡咏锝率董監事熱烈歡迎，並希望雙方今年能再續85年前「北港媽祖參贊艋舺青山王祭」盛況。

▲艋舺青山宮主委黃清源率領幹部、執事到北港朝天宮送上大帖（邀請函）。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.11）
▲艋舺青山宮主委黃清源率領幹部、執事到北港朝天宮送上大帖（邀請函）。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.11）
艋舺青山宮發言人郭懿堅委員指出，85年前即1935年，當年為舉辦台博會艋舺青山宮邀請北港媽祖蒞臨參贊，北港媽祖乘坐火車抵達萬華車站協同艋舺青山宮靈安尊王繞境萬華，當時萬華家家戶戶擺案桌虔心恭迎北港媽祖，人擠人盛況空前。

發言人郭懿堅說，今年適逢艋舺青山宮建廟肇基165週年，特別恭請北港朝天宮、白沙屯拱天宮、四湖參天宮、淡水清水巖祖師廟、大甲聖母宮、艋舺境各宮廟舉辦祭典繞境閤艋祈福，百年宮廟神尊駐駕萬華，預期將再興起當年風華的盛況，勘稱北部最大廟會「萬華青山王祭」一大亮點。

▲艋舺青山宮建廟肇基165週年，特別恭請北港朝天宮等宮廟參與。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.11）
▲艋舺青山宮建廟肇基165週年，特別恭請北港朝天宮等宮廟參與。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.11）
郭懿堅也說，據當時新聞報紙報導，號稱「台灣第一媽」北港媽祖北上遶境台北城，行經榮町商街的大場面，信徒、神輿、藝閣、陣頭，總共上萬人，浩浩蕩蕩，遊行台北城內、城外，媽祖信眾綿延數公里長，萬人空巷，萬華各商家紛紛奉獻藝閣、鼓樂等表演活動，熱鬧繽紛，讓人津津樂道。

▲再續85年前「北港媽祖參贊艋舺青山王祭」盛況。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.11）
▲再續85年前「北港媽祖參贊艋舺青山王祭」盛況。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.11）
郭懿堅表示，青山宮計畫在今年重現「北港大媽赴會艋舺」並在當年媽祖下車處萬華車站搭建聖壇，依古禮接駕、洗塵，今天特別拜會及邀請朝天宮參與盛會。

關鍵字

艋舺青山宮 台灣第一媽 台灣博覽會 艋舺大遊行 北港媽祖

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