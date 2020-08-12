睽違85年北港媽祖遊艋舺　艋舺青山宮送大帖邀朝天宮

艋舺青山宮管理委員會主委黃清源指出，1935年（昭和10年）由台博協贊會宣傳部與萬華祭典委員會合辦迎請北港媽祖的活動﹔博覽會期間10月27日，恭迎北港媽祖抵萬華車站，眾多信徒前往迎接，並將媽祖恭奉於龍山寺內，之後在11月17日（舊曆10月22日）萬華青山王祭典當日進行媽祖大遊行活動。
黃清源表示，由於當天正好為星期日，加上媽祖遊行活動，因此也帶動了會期結束前博覽會的參觀人潮，台灣博覽會所舉行的媽祖大遊行盛況，隨著日後皇民化政策推展及戰爭的來臨，可說是為日治時期展覽活動與台灣民間宗教祭典結合。
11日傍晚台北市艋舺青山宮管理委員會主委黃清源率領廟方多位幹部、執事、信徒，攜帶香、花、燈燭、水果、餅、財帛等「六獻」大禮，到北港朝天宮送上大帖（邀請函），受到北港朝天宮董事長蔡咏锝率董監事熱烈歡迎，並希望雙方今年能再續85年前「北港媽祖參贊艋舺青山王祭」盛況。
艋舺青山宮發言人郭懿堅委員指出，85年前即1935年，當年為舉辦台博會艋舺青山宮邀請北港媽祖蒞臨參贊，北港媽祖乘坐火車抵達萬華車站協同艋舺青山宮靈安尊王繞境萬華，當時萬華家家戶戶擺案桌虔心恭迎北港媽祖，人擠人盛況空前。
發言人郭懿堅說，今年適逢艋舺青山宮建廟肇基165週年，特別恭請北港朝天宮、白沙屯拱天宮、四湖參天宮、淡水清水巖祖師廟、大甲聖母宮、艋舺境各宮廟舉辦祭典繞境閤艋祈福，百年宮廟神尊駐駕萬華，預期將再興起當年風華的盛況，勘稱北部最大廟會「萬華青山王祭」一大亮點。
郭懿堅也說，據當時新聞報紙報導，號稱「台灣第一媽」北港媽祖北上遶境台北城，行經榮町商街的大場面，信徒、神輿、藝閣、陣頭，總共上萬人，浩浩蕩蕩，遊行台北城內、城外，媽祖信眾綿延數公里長，萬人空巷，萬華各商家紛紛奉獻藝閣、鼓樂等表演活動，熱鬧繽紛，讓人津津樂道。
郭懿堅表示，青山宮計畫在今年重現「北港大媽赴會艋舺」並在當年媽祖下車處萬華車站搭建聖壇，依古禮接駕、洗塵，今天特別拜會及邀請朝天宮參與盛會。