大港潮起來　2020高雄青時尚大賞新創競賽徵件開跑

青年局代理局長顏己喨表示，高雄曾有一段時尚產業的崢嶸歲月，不論是鹽埕大溝頂的手工訂製、舊崛江的舶來品，或是南華女人街、後驛潮流批發都曾風華一時﹔我們相信，高雄在潮流這一領域仍然很有能量，更是充滿個性，因此舉辦「高雄青時尚大賞──大港潮起來」Kaohsiung Youth Fashion Award – KYFA，提供青年創意伸展台，將流行時尚結合敘事性展演等跨領域模式，並以時尚走秀競賽方式呈現，鼓勵高雄青年將創意、創新、設計相互加值，活絡並發展高雄時尚設計產業，喚起高雄的潮流魂。
活動主視覺由潮流領航者、藝人黃子佼擔任設計總監及決賽評審長，黃子佼有多次與潮牌文化的合作經驗，並與許多知名品牌舉辦潮流展、擔任時尚雜誌專欄作家，致力推廣臺灣原創品牌及新銳設計師，這次與臺灣知名設計師、市場行銷、產品研發、品牌經營等領域專家、產業界人士共組決賽評審團，相信會在高雄與入圍者們碰撞出精彩火花。
高雄青時尚大賞提供參與決賽每組團隊補助2萬元製作費，競賽總獎金及補助近40萬元，決賽最高獎金10萬元﹔除此之外，獲獎團隊還可獲得品牌聯名、企業實習、快閃空間進駐、名模藝人合作，以及出席時尚活動及節目之機會，與時尚產業接軌，累積未來在時尚設計領域發展的利基。
活動自8月14日起報名至9月26日截止收件， 9月30日於競賽粉專及高雄市政府青年局官網、粉絲專頁公布初賽評選結果，11月19日決賽成品收件截止，並於11月29日於高雄舉行時尚走秀決賽，詳細競賽資訊可至活動FB粉專「KYFA高雄青時尚大賞」查詢。