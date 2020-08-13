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嘉義地院用心彙編　院史走廊今揭幕

記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-08-13 17:24:00

▲嘉義地院長張意聰、嘉義地檢署檢察長繆卓然與院史走廊籌備小組合影。(圖／記者陳惲朋攝）
▲嘉義地院長張意聰、嘉義地檢署檢察長繆卓然與院史走廊籌備小組合影。(圖／記者陳惲朋攝）
為讓社會大眾瞭解臺灣司法發展歷史，更加親近、認識司法的面貌，嘉義地方法院長張意聰卓請周俞宏庭長擔任召集，將嘉義地院成立三階段歷史經過，分四部份的將史實資料，再連結嘉義在地特色，「像極了愛情」的用心彙編成「院史走廊」，今(13)日近午舉行揭幕儀式。

嘉義地院的院史走廊揭幕儀式，由張意聰院長、嘉義地檢署繆卓然檢察長共同主持，嘉義地區的檢、警、調、醫等單位首長，冠蓋雲集列席見證，「院史走廊」位於院內一樓右側廊道兩邊，分別陳列有關臺灣司法發展、嘉義地院成立前後的百年司法史料及檔案，讓民眾在法院參訪或開庭之餘，駐足欣賞數位化的院史影片，甚至直接在走廊櫥窗欣賞，增加民眾對司法的親近感。

院史走廊召集人周俞宏庭長會中說明，第一部分是介紹本院成立的始末，記錄1896年依「臺灣總督府法院條例」成立的嘉義地院，是全臺第一批設立專職行使司法裁判權的西式法院，也是臺灣首見獨立於行政立法之外的近代型法院；第二部分策展日治時期臺籍法官的手稿及判決。日治時期，臺灣少數人曾任法官，却沒有1位臺籍人士擔任過檢察官，透過史料整理發現，僅有杜新春、黃演渥及林玉秋3位臺籍法官曾任職嘉義，所以展示3位臺籍法官珍貴的判決書手稿及日籍法官在戰敗後，以「中華民國」名義撰寫判決書的手稿史實。

▲日本二戰敗後，日籍判官即以中華民國名義撰寫判決書。（圖／記者陳惲朋攝）
▲日本二戰敗後，日籍判官即以中華民國名義撰寫判決書。（圖／記者陳惲朋攝）
第三部分展示嘉院保管的法人登記資料，嘉義因臨阿里山，在日治時期林業活動興盛，甚至有林業之都的稱號，院內保存數量龐大的製材業法人登記等相關資料；第四部分則介紹嘉院的建築理念、綠化設施及公共藝術裝置，致力營造親民溫馨的環境，提供洽公民眾明亮且舒服的辦公環境，讓民眾感受到營造「親近人民司法」的用心。

張意聰院長上台後，即興清唱「往事只能回味」歌曲的前兩句後表示，往事真的只能回味，為了嘉義地院的往事這段歷史，精心製作院史走廊及院史短片，其間歷經1年半、7次會議，並經專家協助完成，目的是要讓大眾更親近司法、更了解司法，尤其是未來國民法官法實施後，能夠多多鼓勵在地鄉親多參與，讓大家一起來審判、一起來決定刑度，讓司法更進步。

嘉義地檢署繆卓然檢察長指出，看完院史走廊的史料，由衷敬佩張院長及籌備小組這麼用心的保存珍貴史料，且能做得這麼完整的呈現，可以看到院長一路走來「像極了愛情」的感覺。

▲嘉義地院長張意聰、嘉義地檢署檢察長繆卓然與來賓合影。(圖／記者陳惲朋攝）
▲嘉義地院長張意聰、嘉義地檢署檢察長繆卓然與來賓合影。(圖／記者陳惲朋攝）
 

關鍵字

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