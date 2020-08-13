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實現科技防疫　台南首創AI登革熱防疫平台

記者陳聖璋 / 台南報導
calendar_today2020-08-13 17:52:55

▲AI科技登革熱防疫平台。（圖／台南市登革熱防治中心提供）
▲AI科技登革熱防疫平台。（圖／台南市登革熱防治中心提供）
台南市政府、台灣微軟、緯創資通股份有限公司與美商寶蘊凌科網路科技有限公司聯手，首創「AI登革熱防疫平台」，結合公共衛生和AI，以微軟 Azure 雲端平台為架構，開發與建置AI圖像辯識模型技術，可快速辨別斑蚊孑孓卵粒，杜絕病媒蚊孳生，大幅減少至少50%的監測工作時間。

AI登革熱防疫平台進行孑孓斑蚊辯識及卵粒數計算甚至分別只需6到8秒及8到12秒，大幅提升檢疫人員監測效率，同時也降低傳統監測方式產生之誤差值；更降低因諸多人力作業、工具耗時費力的監測模式，而導致登革熱防疫出現破口的風險，有利於登革熱防疫相關單位及早部署防疫措施，齊助南市府實現AI科技防疫的目標。

據台南市政府登革熱防治中心估計，過去在病媒蚊高原期及特定狀況下，僅針對疫情重點區域進行防疫，每週每人平均作業96.75桶誘卵桶，換算下來每週每人平均目視卵粒數量超過1,500顆，耗時費神又缺乏系統化的監測流程，導致監測人員的作業時間及計算誤差值大幅增加。

▲AI登革熱防疫平台進行孑孓斑蚊辯識及卵粒數計算甚至分別只需6~8秒及8~12秒
▲AI登革熱防疫平台進行孑孓斑蚊辯識及卵粒數計算甚至分別只需6~8秒及8~12秒
台南市長黃偉哲表示，台南市政府推動AI發展計畫不遺餘力，此次與科技公司共同打造AI登革熱防疫平台，希望可透過AI技術的強力支援，擴大台南登革熱防疫範圍，協助巡檢人員快速且精準完成防疫作業，並在登革熱好發期來臨前超前部署。

衛生福利部疾病管制署統計，2019年全台登革熱本土病例100例，台南市本土案例有31例，比例約31%，顯示登革熱防疫刻不容緩。

透過打造於Azure平台上的「AI登革熱防疫平台APP系統」，監測人員只須利用行動裝置拍照，並取得孑孓與卵粒數影像後上傳至雲端，便能立即由Azure認知服務中的AI圖像辨識技術判斷分析是否為病媒蚊，再利用Web分析服務與環境系統資料整合，生成包含預警分析及登革熱分布圖等資訊之結果報告。

進而減少監測人力至少50％操作時間成本，並降低傳統監測方式產生之誤差風險，有效擴大檢疫人員可觸及之區域，發掘潛在感染地區，更有利於防疫相關單位積極部署防疫措施。

關鍵字

病媒蚊 AI登革熱防疫平台 檢疫 孑孓 登革熱

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